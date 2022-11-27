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【開心無敵獎門人】麥美恩與緋聞男友耍花槍　許文軒「花式玩命」數Mayanne缺點

娛樂 13:19 2022/11/27

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TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》今晚（11月27日）晚播出的一集有「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿，應屆港姐徐麟再以特別嘉賓身份客串做「獎老」。

今集嘉賓有「萬千星輝主角」隊的黎耀祥、黃浩然、蕭正楠、張振朗、陳自瑤及賴慰玲，以及「萬千星輝主播」隊周奕瑋、許文軒、陳婉衡、鞏姿希、王鎮泉以及吳紫韻。

這集焦點《開心無敵獎門人》落在緋聞男女麥美恩（Mayanne）和許文軒（Edmond）身上，兩人全晚大耍花槍，場面搞笑。

麥美恩和許文軒玩「開心無敵夾多士」。

在首個遊戲「開心無敵夾多士」中，兩人被安排同場上陣，Edmond全程怕醜仔上身扭扭擰擰，Mayanne則表現得大方兼投入，更要求以正面和Edmond夾多士，最終兩人多士就夾唔成，反而Mayanne兜口咀落Edmond的額頭，更將唇膏印留在Edmond額上，非常爆笑。

之後，Edmond在「開心無敵爆大波」中進行大反擊，Edmond被要求講出「十個Mayanne嫁唔出」的理由，在Mayanne眼厲厲威脅之下，Edmond起初交行貨讚女方「賢良淑德」、「太多優點」。

後來獎門人出面嗌唔收貨，Edmond只好瘋狂攻擊Mayanne「龍躉」、「胸太細」、「太大食」等，最後更爆料：「佢唔識煮飯，淨係識打邊爐。」真嘢攞出嚟講，認真大膽。

許文軒「花式玩命」大爆料。

「口不對心」史上最強之戰

身為視帝的黎耀祥是晚同樣表現精靈兼過癮，祥哥與周奕瑋在「口不對心我最勁」上演皇者之戰，兩人刀來劍往激戰超過1分鐘仍未分出勝負，最終要獎門人截停比賽，大讚兩人說：「揮灑自如，真係犀利，係《獎門人》有史以嚟玩得最好嘅兩位。」

在玩「開心無敵爆大波」時，祥哥被要求說出「十個經典劇集金句」，祥哥即轉成視帝Mode講出：「人生有幾多個十年，最緊要痛快！」、「吔屎啦，梁非凡！」、「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期。」、「我假假地都係天蓬元帥。」強攻觀眾集體回憶。

黎耀祥與周奕瑋玩「口不對心我最勁」高手過招。

後來，Mayanne請教演「吔屎啦」時的心得，祥仔即搞笑大嗌：「吔屎啦，Mayanne！」視帝級演出，獲得全場掌聲。

至於蕭正楠則挑戰老婆黃翠如的底線，他玩「爆大波」時被要求講出「港女老婆」的特徵，他答問題前先備定案說：「我唔係影射緊某人！」

之後他再一輪嘴說出「鼻鼾大」、「唔鍾意洗腳」、「洗完頭唔自己吹頭」、「攞臭豬肉煮餸」等，但他最後都補番句：「無論點都好，我都係愛呢個港女。」實行曲線放閃。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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