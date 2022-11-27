【迷信惹禍】大媽炒股勁蝕百萬　花4萬尋大師求「轉運秘法」再蝕17萬

▲ 大媽炒股勁蝕百萬，花4萬尋大師求「轉運秘法」再蝕17萬。

慎防騙局，內地一名于姓女子去年炒股，虧損逾100萬元人民幣後，經朋友介紹認識了一名自能幫人轉運的大師，並花了人民幣3.98萬元（約港幣4.3萬元）買下「秘法」，結果卻再蝕人民幣16萬元（約港幣17.4萬元）。女子事要求大師還錢，而大師一直以「時機未到」拖延，近一年後女子終於在友人提醒下，終意識到是騙局，醒悟報警。

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綜合內地媒體報道，江蘇鎮江一名于姓女子11月報案，她表示去年在朋友介紹下，來到一間「藥蒸堂」進行「理療」，並留意到店內掛上不少「神醫」證書。而事主在與一名王姓大師交流期間，對方向她表示自己是「雜病聖手」，又稱自己「有天眼」「能轉運」，很多人都已辦理會員，令事主逐漸深信不疑。

其後數個月，事主與王大師愈來愈熟，事主並透露自己最近運氣不好，理財總是虧損，金額已達人民幣100多萬元。王大師於是自薦為事主看手相，並向她表示：「我看你最近運勢在走下坡路。」

事主不疑有詐，於是邀請王大師幫忙轉運，王大師曾假裝推拒，其後再提出繳付人民幣3.98萬元（約港幣4.3萬元）可幫她轉運，並保證「可以把之前虧的錢全部掙回來」。

其後大半年，事主按王大師指導，每日定時上香、沐浴、朝拜等。事主按照王大師的指示進行一段時間後，發現仍舊虧損，更在在股票市場蝕人民幣16萬元（約港幣17.4萬元），令事主開始懷疑王大師的說法，並要求他還錢，而王大師卻反覆敷衍事主，遲遲不肯退錢。

擾攘近一年後，事主向朋友訴苦，經友人提醒下始知是騙局並報警。警方接報後已拘捕王大師，並將事主向王大師繳交的4.3萬元歸還給她，同事揭發現年50歲的王大師只有小學學歷，既無「天眼」也不懂「轉運」。

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責任編輯︰王明芳