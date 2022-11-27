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【陳奕迅太太】徐濠縈自揭入院做手術　臥病床戴氧氣管嘴唇蒼白

娛樂 14:15 2022/11/27

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

徐濠縈於IG分享一張於病床的自拍照。

已淡出幕前的徐濠縈為運動狂熱份子，喜愛跑步和健身，向來予人活力健康之感。不過日前阿徐於社交平台曬出一張於病床上的照片，更透露自己要做手術，不禁令人擔心。

徐濠縈前日出席其時裝店的發布會，當晚阿徐以一身全黑型格造型示人，其後他分享數張相片，當中留言：「因為今天要做手術，所以昨晚大部份的時候都戴着口罩。」

【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印　康堤中小學讀女拔手球校隊精英

徐濠縈入院做手術

昨日（1月26日），徐濠縈於IG分享一張於病床的自拍照，相中的她戴了氧氣管，素顏的她面色瘡白，她手上更拿著一包米水飲料。

之後她又於相中留言：「做完手術即刻補補佢（唔係拍戲呀）」不過阿徐很快便刪掉相片，只見她於IG限時動態分享品牌送上的花束。

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徐濠縈熱愛運動

另外，不少網民見狀也留言慰問，包括劉鑾雄太太甘比和吳若希等。

現年48歲的徐濠縈於2004年為陳奕迅（Eason）誕下女兒康堤，兩年後二人結婚，之後阿徐淡出幕前，轉眼間女兒康堤已18歲。

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【歌神大壽】陳奕迅46歲生日成功瘦身　Eason留家避疫半年練出靚身型【內附詳情】

而阿徐向來有健身的習慣，更操出馬甲線和腹肌，熱愛跑步的她曾多次參加馬拉松比賽，因而有「肯雅徐」之稱號。

她不時於社交平台分享跑步的照片，身上沒有過多贅肉的她更被讚凍齡有方，素顏樣子似17歲。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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