【食用安全】內地網紅自稱「生醃藝術家」　生吞巨型海星皇帝蟹

▲ 內地網紅自稱「生醃藝術家」，生吞巨型海星皇帝蟹。

生吃食物有風險。內地一名吃播網紅，以生醃各種巨型海鮮並吞食而聞名，吸引大量網民觀看熱議。但其實生食一些海鮮，如近年熱的韓式醬油蟹等，存在一定風險，有可能存在寄生蟲。本港過往也曾發生市民進食醃製生蟹後，出現食物中毒的情形。

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坐擁百萬粉絲的內地吃播網紅Jayson，在不同網上影片平台，均自稱「生醃藝術家」，以生醃各式海鮮作噱頭。根據其視頻內容，Jayson在最開始只是生醃螃蟹，在吸引一波觀眾關注度之後，內容開始越來越獵奇，常醃製各種巨大海鮮，例如帝王蟹、龍蝦、海星等，將活生生的海鮮裝進容器，倒入薑、蒜、酒、麻辣等調味，再冷藏後進食；海鮮掙扎時常會弄得四周一片狼藉。Jayson甚至還做過「生醃海鮮年夜飯」，在鏡頭前堆起一盆生醃海鮮大快朵頤，吸引大量觀眾熱烈留言。

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生醃不能消滅細菌和寄生蟲

根據香港食安中心所指，即使是生醃螃蟹，已存在相當大的風險。磅蟹生活環境極有可能存在寄生蟲，故在其身上發現寄生蟲並不罕見。長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體，例如：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲(又稱為肺吸蟲)

生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：可能感染天然存在於水域的霍亂弧菌

生長在河口和近岸水域的蟹：體內則可能有副溶血性弧菌。

此外，以酒、醋、豉油、蒜頭及辣椒等醃製生蟹也不能消滅這些細菌與寄生蟲。一般而言，進食生或半生熟的蟹，都會增加患上食源疾病的風險。只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。食安中心呼籲，市民應避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海菜、江蘇菜和浙江菜的醉蟹和韓國菜的醬油蟹。

點擊了解更多食安中心教減低寄生蟲風險方法：

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責任編輯：羅嘉欣