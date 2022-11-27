【DSE】調查揭7成半高中生無信心考DSE最驚英文科　疫下平均每日補課2小時

▲ 香港學術及教學交流協會調查發現，7成半受訪高中生對應考DSE沒有信心。（陳國峰攝）

香港學術及教學交流協會今日（27日）公布調查發現，7成半受訪高中生對應考中學文憑試(DSE)沒有信心，學生最擔心英文科成績。另外，調查亦發現5成學生每日平均課後要補課2小時，較兩個學年前的補課時數增加。協會分析，疫情期間考生擔心沒有時間追趕進度，平時在家亦缺少操練，鼓勵教師要多關心學生情緒，並善用教育科技。

協會於今年9月至10月間，以網上問卷形式，訪問510位中四至中六學生，當中8成為中六學生。調查發現，有7成半人對應考DSE沒有信心，最擔心的學科成績為英文，佔68％；其次為中文科，有18％。結果又顯示，有74%學生覺得自己的英文口語能力下降，有47%則認為中文口語能力下降。

協會發言人林栢勤分析，學生擔心英文成績，是因為過往DSE英文科合格率較其他核心科目低，加上大部分學生原生家庭講中文為主，長期網課下學生缺少練習，故擔心考試發揮不好。

調查又發現，有5成受訪學生每日平均課後要補課2小時，1成學生補課時間為3小時以上。當中56％受訪學生因補課感到有壓力，部分人反映出現集中力下降、焦慮等情況。

▲ 應屆考生林同學說對應考DSE感壓力。（陳國峰攝）

應屆考生林同學說，疫情下上課時間減少，恢復全日上課後不少學科要追趕學習進度，以其學校為例，平均每周至少補課一次，每次約1.5小時。他直言疫下學習及應考感壓力及焦慮，「每一科都擔心」，覺得成績未達自己預期，特別憂慮英文口語表現，因為疫情下練習時間大幅減少。 不過他認為，疫情期間自學能力有進步，距離DSE開考尚有100多日，會分配好時間練習：「唔好同人比較，要同自己比較；每晚都問自己，同前一日比較有冇進步。」

林栢勤就說，按前線學校老師及其他教育工作者的觀察 ，20/21學年學生補課平均約為1小時，主要是額外練習、以操卷為主，現時平均補課時間拉長，不少考生反映補課是繼續教授課程而非額外操練，為學生帶來壓力。他建議，學校可提供更多4至5人小組說話訓練，亦應推廣「人性化教育」，即善用即時通訊應用程式，了解學生學習進度之餘，亦關心他們的情緒健康。 林栢勤又建議可善用教育科技，如利用AI大數據提供學生的自動化個人評估報告，或用作判斷學生在口語訓練中的表現。

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記者：黃悅晴