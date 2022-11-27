【MIRROR演唱會事故】楊潤雄：考慮設第三者核實表演項目　料大型演唱會先實行

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MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，令兩名舞蹈員傷。事件到今將4個月，當中受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（27日）表示，一直與演唱會業界商討制訂舞台新指引，很多細節仍要詳細討論，尤其是否加入第三方或獨立查核舞台安全，目前打算在某些大型表演舉行先導計劃。

楊潤雄在電視台一個節目指，局方一直與演唱會業界溝通，因為我們明白演唱會主辦機構都做好演唱會，有時想在舞台帶動多些變化，令觀眾有更好節目享受，但同樣地有心維持舞台安全，對所有表演者負責任表現，局方暫時還與他們傾談細節中，但在自演唱會事故後有措施在短期內做，這些措施會繼續，直至與業界談新制度之下，將來如何做仍然用短期措施，所以安全上應該無問題。如果演唱會業界想有特別設施想做亦可以傾談。

他透露與演唱會業界溝通，當中應否再加重第三者或獨立查核，現時打算先做先導計劃，因為究竟核實那些項目或者去到甚麼程度、或者如何選擇一些表演出來核實，以上先做先導後再知道怎樣做會是最配合需要及最有效，這些需要時間做，理論上應該選擇較大型一點，因為牽涉範圍較闊，能夠全面看到有那些範疇可能根據風險評估而做，或者有些較易出錯需集中處理，以上有專業考慮。

他又指在新建議下，考慮在兩層制度下，增加一層獨立核實，檢視前兩層工作是否依足規矩，康文署本身不是工程部門，即使增加第三層查核工作，都要物色專業人士，可以康文署聘請，但專業人士要對自己專業負責任，而費用是否由署方支付是另一問題。

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記者：余思嵐