【共享單車徑】中環灣仔海濱設1公里行人共享單車徑　可免費租用單車

▲ 中環灣仔海濱設1公里行人共享單車徑。（梁偉榮攝）

海濱事務委員會聯同土木工程拓展署今日（27日）在中環至灣仔的一段海濱舉辦「維港共享徑同樂日」，推廣正在試行的行人與單車共融通道網絡─「共享徑」。

「共享徑」連接中環9號碼頭至香港會議展覽中心以西的海濱長廊，全長約1公里，闊約6米。有別於傳統與行人路分隔的單車徑，行人及騎單車人士可共用「共享徑」，單車要在綠色告示線範圍內行走，現場亦設告示提醒市民注意安全，以期有效善用海濱用地和令海濱更有活力及多元化。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而中環10號碼頭附近、灣子博覽道海濱長廊亦設有2個單車站，市民可於單車徑起終點隨時借還。除現場即時借用單車外，市民也可透過「香港共享徑」流動應用程式內的預約功能租用單車，每個帳戶每日可預約成人和兒童單車各1架，每即借用時間為1小時。單車站開放時間為上午9時至晚上時，費用全免，借用時須繳付100元按金，按金於還車時退回。現階段單車站有30輛單車供免費借用，可供借用車型包括成人單車、兒童單車、兒童三輪車、兒童平衡車和兒童輔助轆車共5款。

香港單車運動員黃金寶和前香港單車隊成員、現任單車教練仇多明亦來到「共享徑」，親身下場體驗。黃金寶表示：「希望將來車友有愈多空間踏單車，周圍去欣賞香港美景！」

維港「共享徑」試驗計劃已於本年8月29日開始展開為期1年的試驗計劃。海濱事務委員會主席吳永順表示，計劃旨在讓公眾體驗行人及單車共用的海濱，公眾可於試行期間提交有關「共享徑」的問卷反饋，共同制訂共享徑守則，將來亦會有更多海濱項目提供單車徑設施，逐步實現維港兩岸發展共享徑網絡的願景。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津