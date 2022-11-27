【合謀定價】香港仔魚類批發市場有批發商涉合謀定價　競委會展開跨部門調查

競爭事務委員會在今天(27日)清晨，聯同警務處、漁農自然護理署、食物環境衞生署、 消防處、入境事務處及海事處，於香港仔魚類批發市場採取聯合行動。競委會指，早前接獲投訴，指該批發市場內有批發商在訂定海鮮批發價時，涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。由於相關個案仍在跟進當中，競委會現階段不就相關行動作進一步評論。

競委會於行動中搜集與個案相關的資料，包括以問卷方式，向超過30間魚類批發商的從業員了解情況。競委會正密切跟進個案，過程中將與警方轄下有組織罪案及三合會調查科，及其他相關部門保持緊密聯繫，呼籲任何漁業從業員或市民如可就個案或有關行為提供資料，請盡快透過電話、電郵、郵遞或親臨競委會辦事處，與競委會聯絡。

而已牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。競委會將繼續與其他執法部門緊密合作、協調配合，以確保有效打擊這些違法行為。

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責任編輯：蘇文軒