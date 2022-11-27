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【財爺網誌】航運業前景如何？　陳茂波︰高增值部分是業界未來出路

政治 16:50 2022/11/27

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陳茂波表示，港口吞吐量呈下降趨勢 （財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，香港的高增值海運服務可發揮聯通內地和國際的作用，表明特區政府將採取多管齊下的策略和措施，鞏固和提升香港國際航運中心及國際航空樞紐的地位。

陳茂波今日發表網誌談航運業在本港經濟及產業發展中的前景。他指，全球貿易中有八至九成的貨物靠水路運輸，形容整個產業覆蓋領域廣泛，從船舶製造、維修；船隻的買賣融資和保險；船舶代理、船隊管理，以至航運服務相關的仲裁等，強調高增值部份是香港航運業未來的出路。

他續指，本港積極推動港口提升效率以加強在貨運競爭力的同時，早已朝著高端航運服務的方向發展，例如目前本港有大約900家與航運相關的公司提供多元化的海事服務；海事保險方面，國際保賠協會集團(IG)13家成員中，有12家在香港設辦事處；本港專業仲裁服務也獲得國際航運業認同。

另外，空運物流方面，陳茂波指出，香港在全球也有領先優勢，強調會加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善「多式聯運」， 並發展包括冷鏈貨物及藥物處理在內的高端高增值物流服務，鼓勵業界進一步應用科技，提高生產力。

陳茂波表示，特區政府將結合有為政府和高效巿場，以不斷為香港增強發展動能為目標，採取多管齊下的策略和措施，鞏固和提升香港國際航運中心及國際航空樞紐的地位。

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責任編輯：趙居逸

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