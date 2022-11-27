【家居安全】13歲兒子手機充電一整晚　釀嚴重火災全屋燒成廢墟

▲ 13歲兒子手機充電一整晚，釀嚴重火災，全屋燒成廢墟。

家居電器安全要時刻留意。蘇格蘭日前發生一宗嚴重火警，導致一處民宅幾乎毀於一旦。涉事家庭的女主人翁是一名3孩媽媽，她在事後分享事發經過，並分享家中被摧毀的情形，除了心碎表示「家真的被毀了」，也向大眾警示，千萬不要一整晚把手機充電器插在插座上。

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綜合外國媒體報道，現年40歲的蘇格蘭3孩媽媽Donna Symes上周五（25日）和丈夫在廚房準備晚餐時，突然聽到火災警報器大響，嚇得立即衝上樓，並發現13歲兒子的房間燒起熊熊大火，雖來不及滅火，但慶幸全家平安。

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導致火災的起火點，正正就是Donna兒子床邊的手機充電器一整晚插在插座上。從Donna分享的影片可見，屋內燒焦燻黑位置處處，兒子的房間更是燒成廢墟。Donna為此感到心碎，並表示大火摧毀了房屋大部分位置，以及家人心愛的物品：

我們家真的被毀了。你們也看到，我兒子的房間也被毀了。真的很心碎。

Donna與丈夫共同撫養3個孩子，分別是13歲長子，另有兩名女兒。Donna藉事件提醒大眾，要記得檢查插頭是否過熱，以及要隨時拔掉充電器插頭。由於她和丈夫都沒有買保險，目前只能自行承擔所有損失，並在友人幫助下嘗試網上籌措經費重建家園。

而意外發生後，一家五口暫時住在旅館中，盡力想在聖誕節前夕找到容身住處。

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責任編輯：羅嘉欣