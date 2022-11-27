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【MIRRIOR成員】跟陳卓賢結束兩年情仍為朋友　Amy Lo承認分手：希望給予空間

娛樂 17:34 2022/11/27

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盧慧敏默認跟陳卓賢已分手。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）跟模特兒盧慧敏（Amy Lo）因合演ViuTV劇集而撻著，兩人拍拖近兩年，不過今日有傳聞指Ian跟Amy已經和平分手。

對於分手傳聞，Amy Lo所屬經理人公司Cool Style回應：「二人已轉為朋友關係，希望給予空間。公司不會干涉藝人私事。之後亦不會對此事再作出回應。謝謝關心。」而Amy亦專注工作，早前更會內衣品牌拍攝廣告照，至於陳卓賢暫未有表態。

【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強

陳卓賢跟盧慧敏因拍劇而撻著。

Ian跟Amy於2020年12月認愛，當時有網民捕獲二人於在中環碼頭出現，二人更拖著手，態度親暱，其後二人坦承戀情，連MIRROR 經理人花姐也「御准」，讓他們放心正式開始。

陳卓賢緋聞不算多。（取自instagram）

Ian跟與Amy Lo因合作拍攝 ViuTV 劇集《無限斜棟有限公司》而撻著，Ian更於劇中向Amy Lo獻上螢幕初吻，二人一吻定情，不過Ian曾表示並非因劇情而撻著，只是相處時發現對方的優點，漸漸愛上對方。

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【MIRROR成員】陳卓賢粉絲賣旗+助養毛孩　Hellosss散播善心作Ian生日禮物

雖然Ian與Amy愛得低調，不過今年2月，Amy才於 IG 發文放閃，她稱希望每個人都可以找到個「跟你一起瘋狂」的人，Ian當時留言回覆「I think I've found one」，年初還隔空放閃，想不到年尾這對小情人就分手。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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