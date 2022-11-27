【絕世好家姐】月入10萬無車無樓　33歲單身女子收入全給弟弟

▲ 內地一名33歲女子以賣手工餅為生，收入全給弟弟。

絕世好家姐。內地一名33歲女子以賣手工餅為生，一個月收入可達人民幣10萬元（約港幣10.9萬元），但她日前受訪時表示，自己所有收入給弟弟，更表示「等弟弟結婚再考慮自己」，引發一眾網民熱議。

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據內地媒體《星視頻》報道，該名女子在安徽賣手工餅為生，現年33歲，從19歲起就學製餅手藝，每天早上4時半起床準備開店，到深夜11點才休息，一日可製3000多塊餅。而她的手工餅亦極好口碑，每月收入可高達10.9萬港元。但多年來她仍然單身，無車無樓，甚至無實際存款。

女子透露，自己衣服穿了快4年都沒換新，不是為了儲蓄或還債，而是把錢全部優先花在弟弟上：

等我弟弟先結婚，再考慮自己的事，弟弟好了父母就好，父母好了，我們姊妹就好。

她更表示，由於生意太忙，無時間去結交男友，已打算等弟弟結婚，經濟上更富裕時再考慮自己的終身大事，而惟一令她比較煩惱就是過年時，會被親戚問起感情。而更令人嘖嘖稱奇是，女子是自願買車給弟弟，並已把手工餅店過名到弟弟名下，甚至「幫以後要跟爸媽住的弟弟，買了129坪的房」，打算日後才再為自己買間較小的屋。

女子的行徑引起一眾網民熱烈議論，網民反應兩極。惟女子認為每個人的人生不一樣，甚至表示「可能他們沒經歷過我們吃的苦，不理解是正常的。」

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責任編輯︰王明芳