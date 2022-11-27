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感恩節特別感恩　曾俊華自爆全因遇見她......

政治 17:32 2022/11/27

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曾俊華與太太Lynn在感恩節結緣。（曾俊華Facebook圖片）

港人對感恩節感覺不大，不過，前財政司司長曾俊華就話，自己每年感恩節都特別感恩，所為何故？

原來，曾俊華與太太Lynn，正是在感恩節結緣，並攜手差不多半世紀。

曾俊華今日在社交平台撰長文爆與太太結緣過程，更附上一張沒有鬍鬚的「薯片哥哥」與當時女友的合照。他說，自己大學時加入一個名為Delta Kappa Epsilon兄弟會，兄弟會有個傳統，即在感恩節當晚，會舉行一個較正式晚宴，而第一年入會者，就要帶一位女士一同出席。

雖然有「大佬」問他要不要幫忙找女扮，「咁我覺得覺得冇理由呢啲嘢都要兄弟幫手，決定自己去努力下。」不過，當時單身的曾俊華大呼「單身即地獄」，因此轉頭就找朋友求救，這位朋友，是他父親在香港教書時的學生，「佢好唔話的，介紹咗一位朋友陪我。」

而朋友介紹給曾俊華的人，正是曾的太太，Lynn。曾俊華說，當晚二人好好傾，發覺大家很多方面都很合拍，「咁我自然打蛇隨棍上，繼續約Lynn去街。」他又大爆，二人一起去看的第一套戲，竟然是愛情悲劇：羅密後與朱麗葉（Romeo & Juliet）。

不過我哋兩個最終冇以悲劇收場，而我哋嘅love story，唔單止喺感恩節後成功to be continued，而且喺我哋大學畢業後不久就有個happy ending。眨下眼，我倆攜手走過差不多半個世紀，所以每年感恩節，我心裡都會想，感激我遇見！

曾俊華與太太4年前舊地重遊。（曾俊華Facebook圖片）

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撰文 : 傅流螢

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