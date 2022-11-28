【港區人大選舉】多人持二、三百張提名票報名　吳秋北回應競逐人大常委：先當選人大再考慮

▲ 左起：李應生、陳勇、鄺美雲。（民建聯供圖）

港區人大代表選舉提名期明日周三截止，有意參選者須得到至少15位選舉會議成員提名，不過，今日多人持二、三百張提名票，包括爭取連任的陳勇、吳秋北。

陳勇表示，今次取得超過300張提名票，包括全國人大常委譚耀宗、多名政協常委、政團社團領袖。

吳秋北透露，取得約230張提名票，但有部分提名票仍須整理，將於稍後時間補交，預計最終有逾300個提名。吳秋北被問到會否有意競逐人大常委一職時表示，要先當選人大，得到各方認可，才進一步考慮。

另外，被問到如何評價內地近日多地出現反封控示威，吳秋北表示，要再了解具體情況才能評論，原則上不希望防疫措施「層層加碼」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

今日前往報名爭取連任的，還有陳曼琪、陳振彬。

首次參選的，則包括由全國政協委員轉跑道的陳仲尼、黃英豪、凌友詩；立法會議員陳振英；基本法委員會委員梁美芬；前全國人大常委范徐麗泰之子范駿華；工聯會副會長謝愛紅；元朗區議會主席沈豪傑等。

另外，現年68歲的港區人大代表胡曉明今日亦到場領取參選表。他稱自己雖然年紀大了些，但覺得自己仍精力充沛。「每個禮拜打兩、三次網球。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君、趙居逸