【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病

▲ 英女王非老死？菲臘親王友人新書揭露，女王真實死因由於一種病。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在今年9月逝世，終年96歲。近日，英女王丈夫菲臘親王（Prince Philip）的一名友人所撰新書指出，英女王真正的死因並非老死，而是因罹患一種嚴重疾病所致。

最新影片：

綜合外國媒體報道，菲臘親王友人布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）撰寫新書《伊利沙伯：私人寫照》（暫譯為“Elizabeth: An Intimate Portrait”）內容正於報刊連載。書中指出，英女王離世並非因自然的年老，而是罹患了「骨髓癌」，在去世前一直積極治療。德雷斯表示：

我聽說女王陛下罹患一種骨髓瘤（Myeloma），即是骨髓癌。這能解釋為何她感到疲勞、體重減輕，以及指她生前1年行動不便的消息。

德雷斯亦就此癌病解釋，指出「多發性骨髓瘤」是一種主要影響長者的疾病，最常見症狀是骨痛，多發於骨盆和下背部。目前尚無已知的治癒方法，僅可透過藥物控制免疫系統、幫助預防骨骼虛弱，減輕症狀，可延長病人生命數月或2至3年。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「多發性骨髓瘤」症狀、高危因素

「多發性骨髓瘤」與「淋巴瘤」、「白血病」並列為三大血癌，其中「多發性骨髓瘤」是本港第三常見的血癌，好發在老年人，男多於女。根據香港醫管局數字，2019年有逾60%多發性骨髓瘤新症患者為65歲或以上，其中男性患者佔約55%。

「多發性骨髓瘤」是一種血液惡性腫瘤，因體內漿細胞異常增生所致，常見於骨髓外之硬骨上，且會擴散至全身各處的骨骼、骨髓，故稱為「多發性」骨髓瘤。常見症狀包括因溶骨性病變導致的持續胸骨及背痛、因貧血及腎衰竭導致的氣喘及疲勞，以及因免疫力下降導致的發燒。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生曾進行研究指出，缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病等，可能是驅使多發性骨髓瘤發病率上升的重要因素。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣