【光污染】環團批《戶外燈光約章》無法起積極作用　光污染重災區逾9成沒關燈商戶未簽約章

▲ （綠惜地球提供）

屬自願性質的《戶外燈光約章》，一直被詬病是「無牙老虎」，綠惜地球在過去數周巡查光污染重災區西洋菜南街，發現旺角登打士街至旺角道一段，有28間沒營業商戶的燈具在晚上11點後依然亮燈，其中逾9成是無簽約章者，綠惜地球認為此亦再反映約章起不了積極作用，同時部分已簽約章商戶也有違法承諾之嫌。

綠惜地球在環保署宣布更新約章後，巡查油尖旺及灣仔區等光污染重災區，發現西洋菜南街登打士街至旺角道一段，有28間沒營業的商戶在晚上11時後戶外燈具仍沒關掉，當中26間為沒簽約章商戶，另已簽約章的大家樂及百老匯亦沒關燈。

綠惜地球亦發現另一重災區灣仔區，也有多個廣告燈具在凌晨12時後仍然亮燈，包括東角商場一幅周大福廣告牌，綠惜地球高級項目主任劉兆朗稱，周大福位於東角道的分店已簽約章「鉑金獎」，而周大福作為廣告位買家，理應有責任要求商場按約章時間關燈。

據環保署的數字，約章2016年成立後，光滋擾投訴數字由2016年的335宗升至2018及19年的逾400宗，直至去年起才稍將至353，今年頭9個月則有253宗。劉兆朗稱，近兩年經濟活動減少才是投訴數字下跌的原因，恐經濟逐漸復甦數字便會回升，重申自願性約章起不了積極作用，「繼續是隻無牙老虎」。

環保署則稱，光滋擾的投訴數字在近年有下跌趨勢，而約章參與者現時有約4800個，署方會繼續邀請更多人參與，亦會定期實地視察，檢視參與者有否遵守約章；重申戶外燈光工作認為繼續推行現有措施並加以改善，以及引入其他解決方案是更務實的做法。

大家樂及百老匯則均回應稱是分店的時間掣故障，導致未有按時關燈，已指示盡快修正。周大福亦指已即時聯絡有關商場跟進。

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記者：黃小冰