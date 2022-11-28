【光污染】旺角商場戶外廣告牌燈光直射民居　光度超建議15倍

▲ 旺角The Forest商場的戶外廣告牌，燈光直射民居，光度更達409Lux，超出國際照明委員會建議光度15倍，造成光滋擾。（梁偉榮攝）

環保署上月底宣布更新《戶外燈光約章》，綠惜地球批約章沒規管燈具亮度，令居民依舊受光滋擾，舉例旺角The Forest商場雖已簽約章並按時關燈，但其向花園街的巨型LED廣告牌，燈光卻直射對面民居，綠惜地球在一居民家測量後發現光度達409Lux，超出國際照明委員會建議光度15倍，戶主憂慮長期照射將影響同住孫女的成長。

綠惜地球促環保署一年內檢討約章，同時啟動管制光污染立法程序，並巡查光污染重災區，處理居民投訴。環保署稱，約章引入光度限制有實際困難，且現沒迫切需要亦不宜立法。The Forest就指，已提早關燈並會檢視戶外廣告牌的亮度等。

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市民關先生居旺角花園街逾60年，The Forest兩年前在向花園街外牆設置一塊約7米乘7米的LED廣告牌，與關生家距離約12米，廣告牌亮燈時燈光會直射關生的客廳及睡房，關生形容光線「燦住對眼，15分鐘都頂唔順」，迫使其每晚均要落窗簾，惟也未能完全阻擋光線。關生與1歲的外孫同住，他憂慮燈光如此長期照射會影響外孫成長，冀商場可提早關燈或調暗光度。

綠惜地球用測光儀器在關生的窗旁量度光度，錄得409Lux，超出國際照明委員會建議光度25lux的15倍；一部蘋果手機調至最亮，光度為339Lux，而開燈的辦公室光度約為400至500Lux，換言之關生家晚上不開燈也有辦公室的光度照進家中。綠惜地球高級項目主任劉兆朗稱，儀器顯示該廣告牌的燈具以藍光為主，暴露在藍光時間太長會影響深層睡眠。

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劉兆朗強調，約章沒規管燈具亮度及照射方向，仍會造成光污染，惟坦言香港或難以25Lux作為標準，政府應研究屬於本地的合格線。他倡環保署在1年內檢討約章，同時著手就光污染訂立專屬法規，而短期內應巡查光污染重災區，為受滋擾戶排難解紛。

環保署回應稱，即使調暗燈具，多個光源所產生的累積影響或仍對部分民居造成光滋擾，且評估個別戶外燈具的光度是否合適有實際困難；而在經濟未完全復蘇和光滋擾有改善趨勢的情況下，社會就立法未有共識，因此現時沒有迫切需要亦不宜立法或推出嚴苛措施。

THE FOREST則表示，已立即提早於晚上9時關掉該廣告牌的燈具，同時會全面檢視戶外廣告牌的亮度、設計及顏色，盡量減低對周邊環境的影響

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記者：黃小冰