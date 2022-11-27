【校內悼念】港大校內有人持文宣悼念新疆火災死者　校方：保安憂有公眾秩序問題所以報警

▲ 港大校內有人手持文宣及鮮花悼念烏魯木齊火災死難者。（資料圖片）

新疆烏魯木齊日前發生大火，10人死亡。據香港大學學苑新聞報道，今日（27日）有中國留學生於大學街手持文宣及鮮花悼念，校方報警。港大回覆時說，有關人士當時拒絕透露身份和相關活動，保安因擔心有公眾秩序問題而報警。

警方指，有保安見到1名男子在校園內懷疑張貼告示而報警，警方接報到場後，找到該名20多歲的涉事男子，並指他要先問準校方才可張貼告示。警員記錄其個人資料後離去。案件列作「雜項」處理，沒有人被捕。

港大發言人回覆指，傍晚時分，有人在校園內派發及張貼宣傳物品，保安人員向他們了解，他們拒絕透露是否港大學生和相關活動，保安人員擔心有公眾秩序問題，於是求警協助。警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開。學生其後亦自行離開。

▲ 有警員到場抄下涉事男子資料。（港大學苑Facebook圖片）

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記者：黃悅晴