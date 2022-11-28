【疫下學習】有SEN學童社交技巧退步　社工指評估服務大受影響冀增撥資源

▲ 協康會疫情期間將部分訓練課程移至網上進行。（黃悅晴攝）

新冠疫情下學童學習大受影響，有特殊教育需要（SEN）的小學生，部分訓練亦要暫停。有家長分享，SEN子女於疫情期間訓練停滯，留家時更減少說話，或未能清楚表達自己。為SEN學童提供服務的協康會社工指，觀察疫情期間SEN學童有退步，特別是社交技巧變差；而政府評估服務亦大受影響，要輪候至少1年至1年半，冀當局能增撥資源。

6歲的朗朗患有自閉症，2歲多開始已在協康會上課，包括言語治療、職業治療等，訓練說話能力和小手肌。不過新冠疫情下，一切訓練搬至網上進行，其母親阿玲說，有時朗朗會不配合訓練，更觀察到他減少說話，很少與她溝通。

今年4歲的Ella有言語發育遲緩，其母林女士說，以往Ella只會說單字，疫情下訓練停滯，在其引導下亦未能表達自己︰「都好沮喪，唔知可以點教佢。」幸再接受訓練半年後，見Ella有明顯進步，可以完整句子講出自己想法。

協康會太子中心主任黄凱欣說，疫情期間不少課堂都改到網上舉行，不可避免地影響SEN學童訓練，其中一個較明顯的「退步」與社交技巧有關。她稱，隨着各項訓練復常，發現部分學童忘記如何與其他小朋友相處，更不習慣群體活動時的常規，例如要排隊、聆聽他人意見等，只可以循序漸進地重新學習。

▲ 黃凱欣說，觀察到疫情期間SEN學童社交技巧變差。（黃悅晴攝）

新冠疫情期間衞生署部分非緊急服務亦一度暫停，黄凱欣說，評估SEN學童的服務亦大受影響，令學童未能盡早得到所需的訓練。她解釋，評估服務包括與家長對談，了解兒童日常情況，亦要與兒童作一對一評估，包括臨床測試和觀察等，每一次評估需要數小時，一天可能最多做兩宗個案的評估；而兒童要經過評估服務識別特殊學習需要後，才可到不同機構接受適合的服務。

她稱，目前要使用政府評估服務要輪候至少1年至1年半，即使申請協康會的自費評計服務，亦要等約4星期；如果需要申請資助，更可能要等數個月，希望當局可考慮再增加評估資源，「等得耐咪一直無支援畀佢！」

對於學校陸續恢復全日課，黃凱欣建議家長預早為SEN學童作準備，例如自閉症的小朋友較難適應環境轉變，家長要多作「預告」，讓他們有心理準備；至於專注力不足、過度活躍的小朋友，家長可提醒子女運用視覺提示來專心讀書，亦要多作訓練。

另外，疫情導致不少家庭收入受影響，黃凱欣指，協康會曾為56名學童提供資助，讓他們繼續網上訓練。適逢世界盃足球熱潮，她提到，協康會將於12月3日舉行足球同樂日，為會方的「兒童及青年訓練基金」籌款，以持續協助有經濟困難的家庭，提供短期減費安排。

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記者：黃悅晴