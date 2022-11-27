  • 24°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 00:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】54處納強檢　涉將軍澳中心、將軍澳廣場、日出康城Marini、馬鞍山中心、新港城、銀湖．天峰等【附名單】

社會 20:43 2022/11/27

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

市民需在指定日期前接受檢測。（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月21日至11月27日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月28日或11月29日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 沙田博康邨博逸樓
  • 沙田花園城雅麗苑
  • 沙田御龍山 6 座
  • 大圍秦石邨石晶樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心 3 座
  • 馬鞍山銀湖．天峰 1 座
  • 馬鞍山迎海．星灣御 22 座
  • 馬鞍山新港城 E 座
  • 馬鞍山迎濤灣 2 座
  • 大埔富雅花園 4 座
  • 大埔海日灣 II 10 座
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 上水翠麗花園 1 座
  • 上水皇府山 6 座
  • 屯門新圍苑新凱閣
  • 屯門海典軒 2 座
  • 屯門寶怡花園 3 座
  • 屯門海麗花園 1 座
  • 屯門華都花園 4 座
  • 元朗朗晴居 6 座
  • 元朗朗怡居 5 座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座
  • 天水圍天頌苑頌浩閣
  • 將軍澳將軍澳中心 12 座
  • 將軍澳將軍澳廣場 3 座
  • 將軍澳叠翠軒 2 座
  • 青衣翠怡花園 7 座
  • 東涌東堤灣畔 9 座
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 長沙灣昇悅居 8 座 
  • 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
  • 荃灣青山公路荃灣段 520 號蔚景花園
  • 荃灣尚翠苑翠庭閣
  • 荃灣享和街51號都城大樓
  • 荃灣荃灣城市廣場 B 座
  • 深井海韻花園 4 座
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 紅磡海逸豪園 3 座
  • 紅磡海逸豪園 10 座
  • 紅磡黃埔花園百合苑 4 座
  • 石硤尾大坑東邨東滿樓
  • 九龍塘寶能閣 1 期
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
  • 牛池灣彩雲一邨伴月樓
  • 觀塘祥和苑和均閣
  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 鰂魚涌太古城逸天閣
  • 鰂魚涌康景花園 A 座
  • 鰂魚涌逸樺園 2 座
  • 半山區禮賢閣 C 座
  • 堅尼地城翡翠閣 A 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 馬鞍山觀瀾雅軒 5 及 6 座
  • 將軍澳日出康城 Marini 3 座

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
【新冠病毒】醫管局主席范鴻齡確診　正進行隔離
14:23 2022/11/27
【新冠病毒】醫管局主席范鴻齡確診　正進行隔離
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
15:31 2022/11/27
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作

你可能感興趣

【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
【新冠病毒】醫管局主席范鴻齡確診　正進行隔離
14:23 2022/11/27
【新冠病毒】醫管局主席范鴻齡確診　正進行隔離
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
15:31 2022/11/27
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
新冠肺炎疫情 疫情 強制檢測

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
12:06 2022/11/22
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
12:32 2022/11/27
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
【東張西望】男童被巨型犬咬傷臉恐毀容 港媽冀狗主賠數萬元醫療補品費
14:25 2022/11/26
【東張西望】男童被巨型犬咬傷臉恐毀容 港媽冀狗主賠數萬元醫療補品費