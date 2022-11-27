【強制檢測】54處納強檢 涉將軍澳中心、將軍澳廣場、日出康城Marini、馬鞍山中心、新港城、銀湖．天峰等【附名單】
社會 20:43 2022/11/27
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月21日至11月27日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月28日或11月29日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 沙田博康邨博逸樓
- 沙田花園城雅麗苑
- 沙田御龍山 6 座
- 大圍秦石邨石晶樓
- 馬鞍山馬鞍山中心 3 座
- 馬鞍山銀湖．天峰 1 座
- 馬鞍山迎海．星灣御 22 座
- 馬鞍山新港城 E 座
- 馬鞍山迎濤灣 2 座
- 大埔富雅花園 4 座
- 大埔海日灣 II 10 座
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 上水翠麗花園 1 座
- 上水皇府山 6 座
- 屯門新圍苑新凱閣
- 屯門海典軒 2 座
- 屯門寶怡花園 3 座
- 屯門海麗花園 1 座
- 屯門華都花園 4 座
- 元朗朗晴居 6 座
- 元朗朗怡居 5 座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座
- 天水圍天頌苑頌浩閣
- 將軍澳將軍澳中心 12 座
- 將軍澳將軍澳廣場 3 座
- 將軍澳叠翠軒 2 座
- 青衣翠怡花園 7 座
- 東涌東堤灣畔 9 座
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 長沙灣昇悅居 8 座
- 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
- 荃灣青山公路荃灣段 520 號蔚景花園
- 荃灣尚翠苑翠庭閣
- 荃灣享和街51號都城大樓
- 荃灣荃灣城市廣場 B 座
- 深井海韻花園 4 座
- 何文田何文田邨適文樓
- 紅磡海逸豪園 3 座
- 紅磡海逸豪園 10 座
- 紅磡黃埔花園百合苑 4 座
- 石硤尾大坑東邨東滿樓
- 九龍塘寶能閣 1 期
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
- 牛池灣彩雲一邨伴月樓
- 觀塘祥和苑和均閣
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 鰂魚涌太古城逸天閣
- 鰂魚涌康景花園 A 座
- 鰂魚涌逸樺園 2 座
- 半山區禮賢閣 C 座
- 堅尼地城翡翠閣 A 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 馬鞍山觀瀾雅軒 5 及 6 座
- 將軍澳日出康城 Marini 3 座
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責任編輯：黃悅晴