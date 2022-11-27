【強制檢測】54處納強檢　涉日出康城Marini、紅磡海逸豪園、馬鞍山中心等【附名單】

▲ 市民需在指定日期前接受檢測。（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月21日至11月27日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月28日或11月29日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

沙田博康邨博逸樓

沙田花園城雅麗苑

沙田御龍山 6 座

大圍秦石邨石晶樓

馬鞍山馬鞍山中心 3 座

馬鞍山銀湖．天峰 1 座

馬鞍山迎海．星灣御 22 座

馬鞍山新港城 E 座

馬鞍山迎濤灣 2 座

大埔富雅花園 4 座

大埔海日灣 II 10 座

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

上水翠麗花園 1 座

上水皇府山 6 座

屯門新圍苑新凱閣

屯門海典軒 2 座

屯門寶怡花園 3 座

屯門海麗花園 1 座

屯門華都花園 4 座

元朗朗晴居 6 座

元朗朗怡居 5 座

天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座

天水圍天頌苑頌浩閣

將軍澳將軍澳中心 12 座

將軍澳將軍澳廣場 3 座

將軍澳叠翠軒 2 座

青衣翠怡花園 7 座

東涌東堤灣畔 9 座

長沙灣凱樂苑凱莎閣

長沙灣昇悅居 8 座

長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

荃灣青山公路荃灣段 520 號蔚景花園

荃灣尚翠苑翠庭閣

荃灣享和街51號都城大樓

荃灣荃灣城市廣場 B 座

深井海韻花園 4 座

何文田何文田邨適文樓

紅磡海逸豪園 3 座

紅磡海逸豪園 10 座

紅磡黃埔花園百合苑 4 座

石硤尾大坑東邨東滿樓

九龍塘寶能閣 1 期

秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

牛池灣瓊山苑瓊琚閣

牛池灣彩雲一邨伴月樓

觀塘祥和苑和均閣

藍田藍田邨藍蔚樓

鰂魚涌太古城逸天閣

鰂魚涌康景花園 A 座

鰂魚涌逸樺園 2 座

半山區禮賢閣 C 座

堅尼地城翡翠閣 A 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

馬鞍山觀瀾雅軒 5 及 6 座

將軍澳日出康城 Marini 3 座

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴