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【藥物敏感】港大揭逾51萬盤尼西林敏感者9成屬誤判　醫管局設診所助去標籤

社會 00:00 2022/11/28

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港大醫學院臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦（左）指，錯誤標籤盤尼西林過敏，或因改用藥而增死亡率、醫療費用等。（林宇翔攝）

現時香港每50人便有1人被標籤為盤尼西林敏感，惟港大醫學院研究發現，當中9成人並非對盤尼西林過敏，這些病人若因此被迫改用其他藥物，每次入院或會增加約4,500元的額外開支。

港大醫學院團隊創立「香港藥物敏感去標籤計劃」（HK-DADI），並與醫管局合作，由今年起開設診所提供盤尼西林過敏評估和測試，為非過敏者移除標籤。

本港有逾51萬人被標籤為藥物敏感，當中共有約14萬人被標籤對盤尼西林等β-內酰胺類藥物敏感，佔香港總人口約2%，而近年盤尼西林過敏人數更以每年約8,000人的速度逐年遞增。不過，港大醫學院最新評估312名患者後，9成病人均證實並非盤尼西林敏感，沒有出現嚴重或全身不良反應，可以移除敏感標籤。

港大醫學院創立「香港藥物敏感去標籤化計劃」，港島西醫院聯網資深護師郭雪琪指，計劃下專科護士會先按指引將疑似盤尼西林敏感患者分流為「低風險」或「非低風險」患者，低風險將於「低風險盤尼西林過敏護士診所」接愛過敏測試，如測試結果為陰性，醫生便會將錯誤的「盤尼西林敏感」標籤移除。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦解釋，當病人同時獲處方盤尼西林及其他多種藥物時，一旦出現過敏反應，醫生為保險起見，一般都會將該病人所服藥物全部列為過敏；也有一些情況是患者小時候過敏，長大後過敏症狀自然消失等。傳統上，疑似藥物敏感患者須由過敏科專科醫生評估，惟本港公營醫療系統只有1名免疫及過敏病科專科醫生，大部分病人都未能及時接受過敏測試。

李曦稱︰「其實係得1成人係真（敏感），9成都係冤枉。」惟他亦坦言暫時無辦法可以從源頭解決錯誤標籤的問題。但他強調，錯誤地標籤病人對盤尼西林過敏非常危險，因為改用其他藥物或治療方法可能增加死亡率、住院治療及醫療費用，並導致細菌出現多重抗藥性。

他引述海外研究指，當病人被標籤為盤尼西林敏感，每次入院或會增加約600美金（約4,500港元）開支，而與非過敏者相比，他們染上耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的機率亦高出69%。基於港大的研究，醫管局已接納計劃，並由今年起於港各區成立「香港藥物敏感去標籤計劃診所」，接收來自全港各區的轉介。

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記者：黃穎津

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