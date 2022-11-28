【中風治療】靜脈溶栓治中風覆蓋全港急症室　醫管局籲把握黃金3小時勿「揀醫院」

▲ 明愛醫院顧問護師江珠莉（中）籲緊記「談笑用兵」口訣，倘現說話困難（談）、表情不對稱（笑）、手腳無力（用）等中風徵狀，應打999找救兵。（陳永康攝）

中風是本港「致命殺手」之一，每年平均有約3,000人死於腦血管病。醫管局表示近年中風有年輕化迹象，最近一名入院中風病人年僅20多歲；針對急性缺血性中風的「靜脈溶栓治療」，已覆蓋全港所有公立醫院急症室，市民毋須再挑選龍頭醫院而延誤救治，呼籲如出現中風徵狀，應立即召救護車送院，若能「黃金3小時」獲得治療，可提升恢復自理能力機會。

醫管局每年均有逾萬宗因急性中風而入院的案例，當中有8成屬缺血性中風。北大嶼山醫院副顧問醫生（急症科）黃世恒指，缺血性中風病人如能在中風徵狀發生3小時內，接受靜脈溶栓治療，每7個接受治療病人便有1位可恢復自理能力，如在出現徵狀後3至4.5小時用藥，受益程度便會降至每14人僅1人可恢復自理能力。

惟黃世恒指出，不少市民誤以為靜脈溶栓治療僅於一部分龍頭醫院提供，或令病人因挑選醫院而耽誤最佳治療時機。黃世恒強調靜脈溶栓治療已覆蓋全港所有公立醫院急症室，呼籲病人切勿為「揀醫院」而延誤治療。他又提醒，近年中風有年輕化迹象，近日他更收治一名20多歲的病人，故50歲以下的患者亦不能掉以輕心。

明愛醫院顧問護師（中風科）江珠莉提醒市民切記「談笑用兵」四字口訣，一旦出現說話有困難（談）、面部表情不對稱（笑）、一邊手腳無力（用）等中風徵狀，市民應立即致電999求助（找救兵）。

今年53歲的邵先生曾患缺血性中風，2年前發病時一度左半身無法發力，由救護車送往明愛醫院後立即進行靜脈溶栓治療，10分鐘後即大為好轉，留醫約3、4天後便可出院。雖然邵先生現時左手手指仍偶有麻痺，但無礙日常生活與工作。

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記者：黃穎津