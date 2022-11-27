【鐵路事故】外籍男九龍塘站東鐵線墮軌　遭列車撞傷昏迷送院不治

今晚（27日）7時許，一名年約26歲男子在港鐵東鐵線九龍塘站跳軌，被列車撞到，頭部受傷昏迷，救護員接報到場為其進行急救，再由救護車送到廣華醫院，搶救後不治。

事發在今晚約7時15分，一名外籍男子在九龍塘站往上水方向月台車尾，當列車埋站時躍下路軌，被列車撞到彈回月台鐵欄後墮地，其他乘客通知站內職員報警。站內職員曾以心臟除顫器為事主急救，救護員接報到場，事主初時仍然清醒，其後陷入昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，延至晚上7時56分證實死亡。

警方事後圍封現場進行調查。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒