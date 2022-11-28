  • 24°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 09:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首政策組快將面世　李家超揀定黃元山？

政治 08:00 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

立法會選委界議員黃元山 （資料圖片）

特首李家超新班子已開工近5個月，唯獨其御用智庫「特首政策組」，組長人選至今未公布。據知，曾任李家超競選辦副主任、團結香港基金高級副總裁黃元山，是李家超的心水人選。

其實，早於李家超當選後，已傳出黃元山是「特首政策組」熱門人選，但他9月，與另一位立法會議員李鎮強，在南區一起開設聯合辦事處，令人以為他無意做官。

但有政圈中人指，律政司副司長張國鈞未加入政府前，亦與前黨友、民建聯立法會議員梁熙一起開聯合辦事處，公布加入政府後，才從辦事處「除名」。因此，若黃元山加入特首政策組，循此安排亦無不可。

不過，一旦黃元山掌特首政策組，將要辭去立法會議員職務，並進行補選。早前一度傳出立法會選委界補選要「等埋黃元山」，不過，相關補選正進行中，12月18日投票，換言之，如黃元山進入政策組，立法會將再次出現空缺。

李家超早前曾開出條件，指 「特首政策組」的組長人選，已心中有數，最緊要「大家有化學作用」，有團隊精神，可以一埋班，就向前運作；而且，人選要了解香港情況、充分熟悉國家發展和政策、具國際視野，三者相輔相承。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

撰文 : 傅流螢

相關文章

與黃元山合作南區開議辦　李鎮強大爆二人「不打不相識」？
22:00 2022/09/25
與黃元山合作南區開議辦　李鎮強大爆二人「不打不相識」？
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
15:31 2022/11/27
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
【防疫措施】陳智思︰特首率團訪泰帶出復常信息　冀放寬博物館人數限制
18:41 2022/11/27
【防疫措施】陳智思︰特首率團訪泰帶出復常信息　冀放寬博物館人數限制

你可能感興趣

與黃元山合作南區開議辦　李鎮強大爆二人「不打不相識」？
22:00 2022/09/25
與黃元山合作南區開議辦　李鎮強大爆二人「不打不相識」？
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
15:31 2022/11/27
【特首確診】李家超連續兩日快測陰性　已轉藍碼回辦公室工作
【防疫措施】陳智思︰特首率團訪泰帶出復常信息　冀放寬博物館人數限制
18:41 2022/11/27
【防疫措施】陳智思︰特首率團訪泰帶出復常信息　冀放寬博物館人數限制
政治 香港 立法會 團結香港基金 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
12:32 2022/11/27
【嘉玲逝世】姚武麟傷心送別愛妻　嘉玲長子黃栢文哽咽致詞
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要
12:06 2022/11/22
【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要