特首政策組快將面世　李家超揀定黃元山？

▲ 立法會選委界議員黃元山 （資料圖片）

特首李家超新班子已開工近5個月，唯獨其御用智庫「特首政策組」，組長人選至今未公布。據知，曾任李家超競選辦副主任、團結香港基金高級副總裁黃元山，是李家超的心水人選。

其實，早於李家超當選後，已傳出黃元山是「特首政策組」熱門人選，但他9月，與另一位立法會議員李鎮強，在南區一起開設聯合辦事處，令人以為他無意做官。

但有政圈中人指，律政司副司長張國鈞未加入政府前，亦與前黨友、民建聯立法會議員梁熙一起開聯合辦事處，公布加入政府後，才從辦事處「除名」。因此，若黃元山加入特首政策組，循此安排亦無不可。

不過，一旦黃元山掌特首政策組，將要辭去立法會議員職務，並進行補選。早前一度傳出立法會選委界補選要「等埋黃元山」，不過，相關補選正進行中，12月18日投票，換言之，如黃元山進入政策組，立法會將再次出現空缺。

李家超早前曾開出條件，指 「特首政策組」的組長人選，已心中有數，最緊要「大家有化學作用」，有團隊精神，可以一埋班，就向前運作；而且，人選要了解香港情況、充分熟悉國家發展和政策、具國際視野，三者相輔相承。

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