玄彬孫藝珍升呢做爸媽 BB搶閘提早出生 娛樂 22:29 2022/11/27 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩 根據韓國傳媒報道，在今年3月底結婚、6月宣布懷孕喜訊的玄彬與孫藝珍，家中正式添小成員，孫藝珍在今日（11月27日）誕下一名男嬰。 據知，孫藝珍原定預產期在12月，BB搶閘提早幾天出生。而兩人的經理人公司亦證實消息，並宣布母子平安：「孫藝珍確實生了孩子，母子都很健康。」 玄彬在9月為主演的電影《秘密任務2：International》出席記者會時，曾坦言為要當爸爸感到緊張，但同時因為這是很大的祝福，所以懷著欣喜的心情去期待小生命的降臨。 最新影片推介：陳山聰專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【愛的迫降】孫藝珍玄彬宣布結婚 晒婚紗照報喜：一起走下去 20:43 2022/02/10 【愛的迫降】孫藝珍玄彬宣布結婚 晒婚紗照報喜：一起走下去 【凍齡女神】孫藝珍玄彬《愛的迫降》成真結婚 40歲凍齡女神公開5招美肌秘笈 11:46 2022/02/11 【凍齡女神】孫藝珍玄彬《愛的迫降》成真結婚 40歲凍齡女神公開5招美肌秘笈 【明星時尚】孫藝珍對決米倉涼子各為奢華品牌代言 兩大日韓花旦時尚大比拼【內附多圖】 13:50 2021/03/29 【明星時尚】孫藝珍對決米倉涼子各為奢華品牌代言 兩大日韓花旦時尚大比拼【內附多圖】 【香港小姐2022】梁超怡被爆喜愛夜蒲影響名次？ 打破「紋身魔咒」成雙料港姐季軍 12:12 2022/09/26 【香港小姐2022】梁超怡被爆喜愛夜蒲影響名次？ 打破「紋身魔咒」成雙料港姐季軍 你可能感興趣 【愛的迫降】孫藝珍玄彬宣布結婚 晒婚紗照報喜：一起走下去 20:43 2022/02/10 【愛的迫降】孫藝珍玄彬宣布結婚 晒婚紗照報喜：一起走下去 【凍齡女神】孫藝珍玄彬《愛的迫降》成真結婚 40歲凍齡女神公開5招美肌秘笈 11:46 2022/02/11 【凍齡女神】孫藝珍玄彬《愛的迫降》成真結婚 40歲凍齡女神公開5招美肌秘笈 【明星時尚】孫藝珍對決米倉涼子各為奢華品牌代言 兩大日韓花旦時尚大比拼【內附多圖】 13:50 2021/03/29 【明星時尚】孫藝珍對決米倉涼子各為奢華品牌代言 兩大日韓花旦時尚大比拼【內附多圖】 玄彬 孫藝珍 電視劇 爸媽心聲 家庭關係 新手爸媽 演員 愛的迫降