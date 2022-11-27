玄彬孫藝珍升呢做爸媽　BB搶閘提早出生

根據韓國傳媒報道，在今年3月底結婚、6月宣布懷孕喜訊的玄彬與孫藝珍，家中正式添小成員，孫藝珍在今日（11月27日）誕下一名男嬰。

據知，孫藝珍原定預產期在12月，BB搶閘提早幾天出生。而兩人的經理人公司亦證實消息，並宣布母子平安：「孫藝珍確實生了孩子，母子都很健康。」

玄彬在9月為主演的電影《秘密任務2：International》出席記者會時，曾坦言為要當爸爸感到緊張，但同時因為這是很大的祝福，所以懷著欣喜的心情去期待小生命的降臨。

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