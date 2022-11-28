【會展業復甦】亞博館出擊海外招客　打通航天城展覽睇騷一條龍

▲ 亞博館首席策略總監劉小慧表示，早前已主動出擊到海外招商，反應甚好。（陳靜儀攝）

隨著放寬入境檢疫措施，本港展覽業開始解凍。今年《施政報告》再提擴建二期發展的亞洲國際博覽館，過去數月已密密走訪多個國家招客，向各地展商宣傳香港邁向復常。亞博館首席策略總監劉小慧接受本報專訪時透露，不少展覽主辦構已將臨時辦公室搬回香港，海外展商為免錯失日後展覽檔期，加上憧憬中港通關，部分大型展覽將於明年起陸續重返香港，全球最大RISE科技峰會已落實2024年一連5年重返香港舉行。

劉小慧表示，亞博館去年趁疫情啟動6億元翻新，加上鄰近將建設航天走廊直達港珠澳大橋人工島口岸及航天城，整個機場城市集合展覽演出、消閒娛樂及酒店配套，快速接駁機場及通往內地，打通國際客及內地客人流。



海外展商陸續重返香港

本港近月已有部分展覽復辦，不過受制於入境檢疫0+3推得較遲，不少展覽已流失至泰國及新加坡等地。但劉小慧指，自從本港檢疫措施放寬，已有會展客回來。她說，近3個月已到5個地點宣傳，包括英國、德國及新加坡，早前團隊又到中東參與國際會展協會周年大會，向當地會議展覽業分享香港最新情況、亞博館及機場和大灣區的機遇，「大家都好興奮，好多已經預備明年返來香港。」

她說，因為檢疫及入境限制，曾經在亞博館舉行的珠寶展及生果展，移師至泰國舉行，「展覽通常一年多前要決定地點，當時香港仍未放寬，只好選其他地點，希望香港明年陸續開放，疫情緩和，這些展覽會回來。」

▼ 點擊圖片放大 +2

憧憬中港通關 提早搶佔展期迎客

劉小慧認為在香港參展有優勢，首先香港稅務及入口較簡單，「例如珠寶展在新加坡做，所有買賣要支付7%GST(消費稅)。」而且不少展商目標是國際及內地買家，雖然同內地未通關，但都要及早部署，「如果爭取中國市場，香港仍是他們兵家必爭之地。」她指，就算展商到泰國或新加坡參展，一樣沒有內地客，但若不及早重返香港，有機會被其他公司搶了展期。

她透露現時已爭取不少展覽來港，部分已排至明年6月，有國際美容展、國際汽車博覽、Wiki全球金融博覽會、大灣區醫療旅遊展等；而全球最大型在里斯本的科技峰會Web Summit，亞洲版叫做RISE， 2024年會連續來港5年。

RISE科技峰會2024連續5年在港舉行

會展場地方面，劉小慧說亞博館05年至今已啟用超過16年，所以趁疫情翻新，提升冷氣系統及增加智能消毒通道等一系列設施、提升至Wifi 6網絡制式；而亞博館計劃展開二期擴建，增加多3萬平方米可租用面積，至10萬平方米，以及全新大型演出場館，提升場地迎接展覽商機。

亞博館配合毗鄰11 SKIES打造航天城

另一重點是，亞博館與毗鄰的11 SKIES、多間酒店，會有協同效應，尤其機管局正在港珠澳大橋香港口岸人工島設有自動化停車場，旅客可駕車到口岸泊車，再經航天走廊的行人及行車天橋直達航天城及亞博館，甚至延伸出東涌市中心；或坐高鐵或屯赤公路返回內地，甚至機場三跑落成增加國際航班，「日間去航天城玩和購物，夜晚去亞博館睇表演，或展商參展完，晚上去航天城食飯。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

劉小慧說，早前到倫敦出席英國C&IT Awards 2022，亞博館事隔3年再獲頒最佳會議中心─北亞，最佳場館─世界其他地方，以及年度最佳會展獎勵旅遊業團隊獎項。

她相信會展業復甦勢頭不會停，「只要有東風，防疫措施再放鬆啲，復甦將會更快。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍

