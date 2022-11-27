【驅魔龍族馬小玲】黃文慧代兄圓夢演「求叔」　郭柏妍闖影壇拍《我和殭屍有個約會》電影版

▲ 郭柏妍演初春。

陳十三編劇及執導《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》已在拍攝，演員陣容近日陸續公開，電影公司今日（11月27日）公布電影版「求叔」改為「求妹」，由黃文慧（Bonnie姐）飾演。

當年電視版由黃樹棠飾演「求叔」，可是棠哥在去年4月離世，由此電影版改由棠哥現實中的親妹黃文慧演「求妹」，繼續照顧殭屍兄弟「況天佑」黃宗澤及「況復生」黃梓樂。

▲ 黃文慧演「求妹」。

代兄圓夢

電影公司請Bonnie姐在電影版做「求叔」妹，她二話不說就答應：「《殭屍》係一個膾炙人口、好受歡迎嘅電視劇，世界各地好多觀眾組織咗個殭屍粉團，同『求叔』喺facebook成日互動交流。」

Bonnie姐並稱：「以前《殭屍》嘅台前幕後聚會，大家都好想拍電影版，但咁多年都冇辦法成真係好可惜，當然拍電影版嘅資金同製作非常龐大，點會有人撐起呢支旗拍攝呢？隔咗咁多年，演員工作人員各散東西，大家嘅心願都無法達成，最可惜係黃樹棠『求叔』去咗第二個星球...」

她希望自己的演出不會令大家失望，也希望喜歡《殭屍》的朋友繼續愛戴。

劉心悠演妙善

同時，《驅魔龍族馬小玲》已披露吳千語飾演「馬小玲」、黃宗澤飾演「況天佑」、蔡潔飾演「王珍珍」、岑珈其和謝雪心分別飾演「金正中」母子、吳啟洋 (Phoebus) 及童星黃梓樂飾演大小殭屍仔「況復生」外，電視版內由陳煒飾演的「妙善」就由劉心悠接棒。

「妙善」源自觀音菩薩在得道升天的時候，回頭看見人間疾苦，流下最後一滴紅塵淚，眼淚化成肉身，名「妙善」，擁有預測未來的能力；而陪伴在「妙善」劉心悠身邊的「初春」，由近期憑TVB劇《下流上車族》人氣急升的郭柏妍。

她的角色「初春」是個虛幻世界內的圖書館管理員，擁有年輕外貌的「初春」，實際年齡已60歲，因她在廿多歲時被咬變成殭屍，所以不老，後來她被心悠飾演的妙善所救，被委派管理圖書館。

郭柏妍電影處女作

郭柏妍稱今次是她第一次拍電影，感覺非常開心：「因為由細到大都有睇電影，完全冇諗過會出現喺大銀幕，所以好興奮同好開心。」

她很喜歡「初春」這名字很有朝氣，並直言小時候已知有《殭屍》這部劇：「播嘅時候好細個，但大個知道好hit，即刻追番嚟睇。」想不到現在更可參與電影版演出。

片中郭柏妍與劉心悠最多對手戲，她形容無論戲內戲外的劉心悠都超級溫柔：「心悠姐姐冇令我好緊張，有場戲我好嬲好震驚唔開心，有幾種情緒，劇情係佢搭咗我膊頭一下，嗰下好安慰到我，佢嘅聲令我好calm down，係一個好好嘅前輩。」

最新影片推介：