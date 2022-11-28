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【展覽業復甦】亞博館擴建2萬座Super Arena　媲美倫敦頂級O2場館

社會 06:00 2022/11/28

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亞博館二期擴建一座全新Super Arena (亞博館提供)

近年的韓流及國際頂級歌手都到亞博館舉行演唱會，疫情後演出業火速復甦，亞博館更吸納不少本地演唱會，打破紅館地位。亞博館首席策略總監劉小慧坦言，現時好多海外及本地演出者租場，「依家輪到我無檔期俾佢」，所以籌劃中的二期擴建將有一個2萬座位的Super Arena，除可做演唱會等演出，更可做大型會議場地。

亞博館以往有不少國際巨星演出，包括Madonna、Lady Gaga、安室奈美惠，到近年韓團包括BIGBANG、BTS、GFRIEND等，都在亞博館演出。劉小慧坦言，國際演出團隊主要看中亞博館就近機場，加上場館水準有口碑等因素。

 

BLACKPINK、Westlife國際巨星相繼演出　本地演出增加

她說，不少演出單位疫情後都積極籌劃演出，亞博館的租場更加爆滿。繼早前Super Junior是疫後亞博館首個大型韓流演唱會，萬眾期待的BLACKPINK將在明年1月巡迴香港站，掀起「炒飛潮」，另外還有MAMAMOO、Westlife。劉小慧直言還有好多歌手已落實來港，但要待主辦單位公布。

其中一個近年現象是多了本地演出在亞博館舉行，例如叱吒樂壇頒獎禮、903 AllStar、拉濶、MOOV LIVE，今年稍後有楊千嬅及林子祥等。劉坦言有不同類型演出是好事。

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二期擴建全新Super Arena　兼容演唱會及大型展覽

東京有Tokyo Dome，台北有小巨蛋，亞博館二期亦將擴建一幢全新Super Arena演出場館，有2萬座位，大過紅館，劉小慧表示，已聘請不同建築師及國際顧問，並參觀不少國際級場館取經，可媲美辦全球頂尖演唱會及體育盛事的倫敦O2場館。

她說場館設計考慮到看演唱會整個體驗，由交通配套、泊車位、入場通道、排隊、洗手間位置及數量、餐廳比例，以至如何散場疏散人潮、台燈聲及後台物流及裝拆、隔音設備等，都要求達世界級標準。

MIRROR演唱會事故後，會否再審視結構設計？劉小慧表示，設計團隊亦有消防、建築、舞台設計專家，一切以安全至上，而主辦單位每個演出都要向政府申領臨時娛樂牌照，「就算巡迴演唱會有既定舞台設計，最後都要配合香港法例要求去做。」

她說新場館更可辦大型國際會議，舉例國際獅子會會議，衍生的展覽亦可在毗鄰的展場舉行。

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記者：吳雋妍
 

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