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【展覽業復甦】亞博館冀隔離設施盡快遷出　爭取二期明年動工擴建

社會 06:00 2022/11/28

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亞博館將有二期擴建，爭取明年動工。 (陳靜儀攝)

現時亞博館有6個展館借用予醫管局及社署作隔離檢疫，而本來用作二期擴建用地亦正用作北大嶼山醫院感染控制中心。亞博館首席策略總監劉小慧直言，已經不停追問政府相關設施何時退場，以便配合日益增加的展覽需求。商經局回覆查詢時指出，亞博館二期擴建，要待北大嶼山臨時醫院遷出後才可展開，需視乎疫情發展；若情況許可，希望明年動工，爭取2027年啟用。

現時亞博館其中4個展館由社署營運臨時檢疫中心；社署回覆本報查詢表示，共有1,080張床位，過去2星期入住介乎600多至900多人，截至上周四早上9時為止，有727人入住。


另有2個展館是醫管局的新冠治療中心，醫管局表示，9月30日起已轉為備用狀態。


至於何時遷出，醫管局表示根據疫情走勢，靈活調動病床、人手及資源應付服務需求。社署亦表示，會密切留意疫情發展，按有關政策局和部門的建議，調整各項隔離及檢疫設施用途。


至於二期擴建用地，醫管局表示，截至上周四凌晨零時，有602名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心。


劉小慧表示，理解對檢疫及治療設施的需要，但現時使用率已回落，現有醫管局2個展館已轉備用，而二期擴建用地，「若不是疫情的話，本身應該已經動咗工。」
商經局發言人表示，機管局計劃明年動工興建亞博館第二期，將亞博館的展覽空間大幅增加50%至10萬平方米。有關土地現時作為臨時醫院，擴建計劃要待臨時醫院遷出後才可展開。


此外，灣仔北重建項目亦有展覽用地，商經局表示，預計最快於2027年騰空有關用地，進行拆卸和重建，估計最早2034年提供會展場地。重建後將提供額外30,150平方米的會展場地，並與灣仔會展中心無縫連接。
 
當亞博館擴建連同灣仔北重建項目，本港大型會展空間將增加至超過22萬平方米。

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記者：吳雋妍

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