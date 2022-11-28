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【靚女學霸】新聞之花碩士畢業羅鈺文+麥詩敏齊到賀　梁凱寧從主播蛻變成言語治療師

娛樂 10:26 2022/11/28

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

前TVB新聞主播梁凱寧最近碩士畢業，好友羅鈺文和麥詩敏等到場恭賀她。

前新聞之花梁凱寧近日完成碩士課程，以高GPA的學霸成績於中文大學醫學院畢業，並擔任言語治療師。

曾與梁凱寧在TVB工作的羅鈺文和麥詩敏亦有到場恭賀她，眾主播一同拍照留念。

【靚女主播】梁凱寧創業開廣告製作公司　Maggie慰粉絲：會繼續做主持【內附多圖】

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碩士畢業

梁凱寧於IG公布畢業的好消息，並貼出畢業照，她寫道：

Finally a Master of Science in Speech-Language Pathology! 🎓
I would like to express my sincere gratitude to my family, friends and everyone who have been supporting me throughout these two years ❤️

#cuhk #cuhkmedicine #otorhinolaryngology #speechandlanguagepathology #speechtherapy

她其後繼續分享與友人的合照，並感謝大家，「多謝各位💕感恩感恩❤️」。

【新聞之花】梁凱寧積極進修讀中大言語治療碩士　前TVB主播當醫管局實習生

最新影片：陳山聰專訪

多才多藝

成為主播前的梁凱寧畢業於浸會大學傳理系，她於2020年9月重返校園，考進中大醫學院修讀碩士課程。

她曾透露就學期間都要接拍攝、配音等工作，以幫補頗高昂的學費。

梁凱寧於兩年前成立廣告及製作公司，而今年8月則正式開始言語治療師工作，身兼多職的她積極地學以致用，不愧為靚女學霸！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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