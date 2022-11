【靚女學霸】新聞之花碩士畢業羅鈺文+麥詩敏齊到賀　梁凱寧從主播蛻變成言語治療師

前新聞之花梁凱寧近日完成碩士課程,以高GPA的學霸成績於中文大學醫學院畢業,並擔任言語治療師。

曾與梁凱寧在TVB工作的羅鈺文和麥詩敏亦有到場恭賀她,眾主播一同拍照留念。

【靚女主播】梁凱寧創業開廣告製作公司 Maggie慰粉絲:會繼續做主持【內附多圖】

碩士畢業

梁凱寧於IG公布畢業的好消息,並貼出畢業照,她寫道:

Finally a Master of Science in Speech-Language Pathology! 🎓

I would like to express my sincere gratitude to my family, friends and everyone who have been supporting me throughout these two years ❤️

#cuhk #cuhkmedicine #otorhinolaryngology #speechandlanguagepathology #speechtherapy