【按摩不當】按摩師疑用力過度按爆脂肪瘤 41歲婦慘被切掉半個腎保命

都市人生活節奏急速緊張，偶然按摩減壓、紓緩疲勞，確實是一個不錯的選擇。不過，技師手勢和按摩力度都非常重要，萬一用力過猛或按錯位置，隨時按摩按出禍！一名中年婦女早前在按摩店按摩減肥時，懷疑技師用力過猛，按爆了「脂肪瘤」，導致婦女出現大出血，需即時送院接受緊急手術，最終更要切除半個腎保命。

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綜合內地傳媒報導，慘被按爆脂肪瘤的女士便是來自浙江杭州41歲婦女苗姐（化名）。她接受訪問時，指早前到按摩師按摩時，已向技師反映力度太大，令她肚子不舒服。但是技師反映「這是宿便在脫落，脂肪在燃燒」的感覺，因此苗姐唯有死頂忍痛完成整個療程。不料，她回家後，身體開始出現異樣。

苗姐憶述當晚回家後，感覺腹部持續脹大，而且疼痛難當，隨後更陸續出現嘔吐、腹瀉的症狀，最後她在半昏迷狀態下，被家人送往醫院。

經過電腦斷層掃描檢查（CT）資料顯示，苗姐的左腎出現病變，管平滑肌脂肪瘤破裂導致大出血，情況非常危急，因此需為苗姐進行超選擇性腎動脈栓塞術，並在手術後送往加護病房（ICU）繼續觀察。

報道又指，苗姐的左腎原來本身已有一個錯構瘤（hamartoma），不過體積細小，並不影響日常生活，因此是在今次按摩意外，才發現它的存在。由於是次意外，導致苗姐的左腎出現大出血，醫生需在手術中剝掉破裂的錯構瘤，遺憾的是需要同時切除半個已經「失活」的左腎。

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責任編輯：羅嘉欣