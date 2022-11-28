【炒股敗家】爸爸要求將76萬做定存　敗家港男瞞父炒股蝕42萬求救：諗過借財仔

▲ 敗家港男瞞父炒股蝕42萬。

投資炒股要量力而為，有港男近日於網上討論區發文指，爸爸早前給了76萬請他幫忙做定期存款，然而港男卻瞞著對方將錢拿去炒股，結果輸掉42萬，他擔心明年年底存款到期時無法交還足夠金額，因而向網民求救。

有港男在連登討論區以「股票輸咗老竇啲錢 有圖」為題發文，他表示，爸爸給了76萬，請他幫忙在銀行作定期存款，明年年底夠1年，「到時問我拎返點算好？」原來，港男沒有幫爸爸做定存，而是把錢拿去投資美股正股，結果輸掉42萬。

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他表示，被兩年前的牛市沖昏頭腦，曾經買港股賺了20萬但沒有收手。現時倉內全部美股正股仍未放，自己月薪只有3萬，即使用1年時間儲錢，也不夠填補輸掉的錢。他想過向財務公司借100萬，有網民認同，更指歸還了40萬給爸爸，還有60萬可以繼續炒股。

另有網民留言直斥，爸爸只叫樓主去做定期，卻被樓主擅用，「屋企人錢都搞，真係生舊叉燒好過生你」，有人則認為，不要向財務公司借錢，直接向爸爸講明情況。

有人則建議，向爸爸表示，現時利息高，勸他再續一年，甚至有人笑言，向媽媽表示幫她做定期，就有錢還給爸爸。另有網民建議「All in世界盃」，萬一輸掉就寫紙仔離家出走。

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責任編輯︰王明芳