【中年好聲音】屯門娜娜忘詞評判肥媽皺眉擰頭　董幸兒首集登場即被淘汰

▲ 「屯門娜娜」董幸兒於首集《中年好聲音》登場，可惜捧蛋收場。

TVB的歌唱真人騷《中年好聲音》於昨晚（27日）首播，100強參賽者會以盲選形式作賽，五人評審團會憑「好聲音」撳燈，揀選出五十個晉級人選。得到4盞或5盞燈的選手可直接晉級，50強扣除得到4、5盞燈的剩餘名額，要留待評審團在獲得3盞燈的選手中揀出，只得到2盞燈或以下的選手則會被即時淘汰。

其中在賽前已備受注目的Happy伯最愛「屯門娜娜」董幸兒也於首集登場，不過已經成為她的「最後一集」。

獲忠實粉絲Happy伯到場打氣的她，在獻唱不久便出現尷尬場面，「見慣大場面」的她也馬上定過神來，但最終也避不開遭評判點出「致命傷」！

【中年好聲音】Happy伯最愛入圍100強 「屯門娜娜」董幸兒望加插舞技增加勝算

唱小鳳姐名曲

現年36歲的董幸兒身穿露腰裝再配上兩個波波髮髻，在造型上落足心機，但似乎她要更努力地去記熟參賽歌曲！

她以徐小鳳的《風的季節》作賽，以半鹹半淡的廣東話獻唱，她唱完「在一息間 改變我一生」後就忘記了歌詞，輕輕帶過之後就繼續唱下去。「忘詞」過後的她，一直保持笑容而且也是手勢多多，也相信一眾娜娜的粉絲看得相當高興、滿足！

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遭肥媽狠批

《中年好聲音》的評判由肥媽、張佳添、伍仲衡、周國豐、林志美擔任，一眾評判聽到董幸兒的演繹時，都聽到皺眉，肥媽更有點不耐煩的感覺。

在演唱完畢後，董幸兒便說：「我唔記得歌詞啊」，肥媽激動地回應：「因為你諗嘅嘢多咗，你響後面，都未睇到你嘅樣，你就做動作，你點會記得歌詞，你淨係記得個Pose。」

最終，董幸兒未獲任何一盞燈，即是捧蛋收場被即時淘汰。

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【中年好聲音】HAPPY伯赴電視城撐女神 屯門娜娜當場要求收利是

網民：唱成咁都入一百強

自屯門娜娜參賽後，她備受觀眾、網民討論，就有網民認為TVB是利用她來炒熱節目的討論度，並且讓她入圍後馬上淘汰是「用完即棄」。

在首集播出後，網民在相關片段下留言批評：「唱成咁都入一百強，係影衰其他參加者」、「都話呢個女人唔識唱歌㗎喇」、「好不自量力，好唔尊重個歌唱比賽」、「你都係唔適合做歌手，做返表演。正如肥媽所講你開頭只記自己動作，點專心唱」、「只要佢唔尷尬 尷尬嘅就係別人啊」。

截至今早（11月28日）11時，屯門娜娜唱《風的季節》的點撃率超過3萬，瀏覽人數確是較其他參賽者為多。

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早前也曾忘詞

娜娜的鐵粉HAPPY伯就遠赴電視城支持女神，更有男粉絲在鏡頭前向娜娜送上利是作打賞。娜娜接受《東張西望》訪問時表示自己很緊張、有少少不習慣，她廣普夾雜地說：「我在後面等，凍得我要死，跟住我自己唱啲字都喺度震，自己練都喺度震。」

獲得粉絲支持兼打賞的娜娜感謝粉絲山長水遠到來支持自己，也祝粉絲們身體健康。面對粉絲的熱情，娜娜也為現場的粉絲高歌兩句，其後因忘詞而完結，場面有點尷尬。不過，粉絲依然聽得開心，更大聲嗌口號，「娜娜醒、娜娜勁、娜娜無得頂，加油」。

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