【精神疾病】劇集《她和她的她》分析解離狀態 精神科醫生：童年創傷可引發情緒病

▲ 精神科專科醫生林震分析解離狀態。

筆者最近看了非常懸疑的超人氣劇集《她和她的她》，故事講述職場女強人林晨曦一個人住在大城市當中，在她看似光彩的外表下，其實隱藏着許多不為人知的秘密。當她從一場車禍意外中醒來，眼前的世界全變了樣。不少看過《她和她的她》的讀者也詢問筆者什麼是解離狀態？同時也希望筆者用潛意識的層面去解讀這套人氣劇集！

根據心理分析，解離狀態（Dissociation）是防禦機制（Defense Mechanism）的一種，而防禦機制的作用就是潛意識採用一些方法來保護意識，避免因為面對巨大壓力而導致情緒失控。另外一種較常見的防禦機制就是壓抑（Repression)，而壓抑的主要功能是將負面的情緒抑壓下來，相信這兩種防禦機制也在女主角林晨曦身上出現。

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在會診期間，筆者偶然也會遇見一些患者出現解離狀態的防禦機制，較為常見的就是解離失憶（Dissociative Amnesia)，而較為罕見的就是解離漫遊（Dissociative Fugue)。前者是比較容易理解，部份患者由於一些童年創傷，例如家庭暴力或性暴力，從而引發情緒病，潛意識為了保護患者，所以令他失去部份記憶，從而忘記這些童年創傷，減少情緒波幅。而解離漫遊是較為嚴重的情況，除了失去記憶，他會離開一直所居住的地方，搬到別的地方重新過新生活，女主角林晨曦搬離童年成長的地方宜蘭，也不禁令筆者聯想起解離漫遊這種防禦機制。

要知道忘記了不等於事情沒有發生，換言之，問題一直存在，只是被潛意識的防禦機制隱藏了，童年創傷就好像一個活火山，表面上看似平靜，但隨時可以無聲無息地爆發出來，這也是部份頑治型情緒病患者的常見問題。直到某一天，當這些被壓抑的童年創傷再一次被勾起，那麼回憶、悲傷和憤怒情緒就像火山爆發那樣一發不可收拾。

那麼我們應該怎樣幫助或治療像女主角林晨曦這類患者？治療方法就是需要治療師安全地將童年創傷抽絲剝繭，一層一層地拆解，在消失的記憶中尋回遺留的細節，讓患者回到問題的起點看到真相，這樣當心結打開，就是傷口痊癒的一天！

《她和她的她》當中的她究竟是在說潛意識的她？還是意識的她？又或是在說過去的她或現在的她？又或在說真我的她或假我的她？相信讀者在劇中一定能看破箇中玄機！

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