【新冠疫苗】楊何蓓茵：逾1.1萬人預約接種二價疫苗　正研究擴展至外展接種

▲ 楊何蓓茵：逾1.1萬人預約接種二價疫苗，正研究擴展至外展接種。（資料圖片）

12歲或以上合資格人士可在本周四起起，可接種復必泰二價疫苗作為第4劑疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，網上預約由昨日開始，至今收到逾1.1萬人預約接種，數字在預期之內，相信二價疫苗會受到計劃接種第四針的市民歡迎，認為市民都希望有全面的保護。

楊何蓓茵今早（28日）在一個電台節目表示，目前二價疫苗只可當作第4針加強劑的安排，屬專家建議，至於能否將二價疫苗作為第三針，要視乎進程。

有些人是打第三針後再感染，毋須打第四針，中間的差額是多少，能否讓第三針接種（二價），要再視乎進程。

她指政府訂購了190萬劑二價疫苗，第一批有77萬劑抵港，其他會陸續到港，相信足夠應付需求，但當局暫時未有統計哪個年齡組別較多人預約，不過由於當局建議50歲或以上人士接種，相信該年齡組別會較多人接種。

至於能否擴展至外展接種服務，楊何蓓茵指由於復必泰疫苗的運送及儲存受到限制，要再研究能否擴展至外展接種。

再多一種二價疫苗，在運送、儲存方面都有不少限制，例如車的大小、我們要保存的溫度等、可否再做多一種疫苗，一直都有研究。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一個電台節目表示，相信不少市民已合乎資格接種第4針加強劑疫苗，再加上「0+3」的入境檢疫下，市民外遊意欲增加，而一些地方的措施較為寬鬆，加上有變異病毒株，相信會增加接種二價疫苗的人數。

政府暫時不建議12歲以下兒童打第4針，崔俊明指現時美國已容許5歲兒童可接種二價疫苗，藥廠的數據亦顯示，二價疫苗能針對Omicron及變異分支，建議政府放寬安排，讓市民選擇二價疫苗當作第三針。

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責任編輯：李榮忠