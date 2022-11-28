【便秘之苦】30歲女腸阻塞便秘逾10日　半夜狂嘔揭排泄物由口中排出

▲ 30歲台女因腸阻塞而長期便秘，豈料半夜狂嘔後驚揭排泄物由口中排出。

不少人受便秘折磨，苦不堪言。台灣一名30歲女子患腸阻塞便秘逾10日，一天突感到不適而半夜狂嘔。翌日求醫時醫生驚揭昨晚嘔吐物竟是排泄物。

最新影片

綜合台媒報道，中醫鄒瑋倫於節目上分享了一則病例指，一名30歲的女病人求醫。病人表示，前一天出現類似感冒的徵症，故早早便休息。豈料到了半夜，她開始出現嘔吐的情況，故翌日便立刻求醫。

問診過程中，女子的家人向醫生展示女子嘔吐物的照片，醫生感到奇怪，則詢問女子當天吃了甚麼嘔吐物會呈黑色。女子表示她當天吃了巧克力，醫生當刻亦覺合理，但亦不明何以由照片上看到嘔吐物呈「條狀」。

後來經過詳細的檢查後發現，女子患有「低位腸阻塞」。然而這類患者的迴腸、結腸，直腸段的腸會出現阻塞的情況，造成便秘。長期而言會使病患體內的大便因壓力迫出幽門再經胃賁門，最終由口中「吐」出大便。

鄒醫生表示會出現腸阻塞時最大的徵狀是伴隨著胃氣的出現，她更分享一款茶飲可作滑腸之效，防止腸阻塞的出現：

麥門冬生地茶

材料：玄參 5克

生地黃 5克

麥門冬 5克

功效：滑腸潤燥

助腸道暢通

古鎧綸醫師早前向TOPick分享可以食療及按穴位來解決便秘。由於便秘有不同成因，用食物紓解便秘，必須針對病因。

婦女和產後：陰血虛為主

青壯年：濕熱為主

老年：多為氣血兩虛

陰血虛：

黑芝麻+核桃肉+松子仁磨粉，稍加蜂蜜沖服。

黑芝麻﹑核桃和松子均質潤，可潤腸燥，配合蜂蜜，潤腸兼滑利，可助排便。

濕熱：

火麻仁+南杏磨粉，稍加蜂蜜調服。

火麻仁和南杏性均質潤可滑利腸道，且性味偏涼，適合熱性便秘。

氣血虛：

黨參切薄片+陳皮一起焗水，再加入黑芝麻粉和蜂蜜調服。

黑芝麻質潤，且色黑入腎，滋血養腎陰，配合蜂蜜加強潤腸作用；黨參補氣生津，陳皮理氣行滯。

穴位按摩法

除了飲食，大家也可使用穴位按摩法。穴位按摩可用指壓，亦可借用按摩棒按壓，以壓處有熱感或酸脹為度。

天樞：肚臍兩側旁開1.5寸。

乃大腸經募穴，可疏通腑氣，腑氣通則大腸傳導功能復常。

大腸俞：腰部，與髂前上棘同一水平，脊椎兩側，旁開1.5寸。

調理大腸氣血，疏通腑氣。

上巨虛：脛前，外膝眼對下6寸。

大腸的下合穴，可調理腑氣。

支溝：前臂，腕橫紋上3寸，在尺骨與橈骨之間凹陷處。

同場加映

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣