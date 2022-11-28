【開心速遞】「李莫仇」張詩欣今出嫁　許家傑+周梓盈+李芷晴任兄弟姊妹

▲ 恭喜！

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一角李莫仇入屋的張詩欣今天（11月28日）跟拍拖5年的男友陳家勝結婚，可喜可賀！

張詩欣與陳家勝的婚禮邀得陳安立擔任司儀，而星級兄弟姊妹團包括許家傑、周志康、羅天宇、朱斐斐、陳靖雲、李芷晴等，陣容強大！

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愛的承諾

新郎陳家勝帶同兄弟團於今早在尖沙咀酒店接新娘，新郎和兄弟先派開門利是予姊妹，再接受姊妹的玩新郎考驗，並通過挑戰。

新娘子張詩欣在張爸爸陪同下走到陳家勝面前，張爸爸跟陳家勝說：「我將我個女嫁畀你，希望你今生今世對佢好。」陳家勝承諾：「梗係好啦。」張爸爸續說：「要愛錫佢。」陳家勝肯定地說：「得！冇問題！」張媽媽亦向一對新人送上祝福：「白頭到老。」

其後，一對新人向長輩敬茶，以答謝父母的養育之恩。

▲ （IG圖片）

疫下婚禮

「李莫愁」張詩欣於今早凌晨發布帖文，並說：

陣見啦各位🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #1128

#最緊要大家記得係晏晝

#大家到齊先開飯

#haha問你地驚未

#順順利利

雖然是在疫情下舉行婚禮，不過她慶幸能夠在放寬的情況下進行，自覺已是很幸運。

她曾接受TOPick訪問表示：「我嘅婚禮算好好彩，因為可以係放寬左好多下進行，最難處理一定排位同要確認出席人數，因為大部分朋友個schedule都係比較難預計。都無乜最難搵嘅物資，因為都有wedding planner處理，非常好。」

她又謂：「婚後生活應該同而家無乜分別，因為都好熟對方，哈哈🙈」

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拍拖5年

張詩欣與男友陳家勝拍拖5年，她曾透露二人的相識經歷，「當時出埠拍《張保仔》認識，聯絡了1年多至2年，大家都經歷過一些情傷，聊天後覺得很投契，所以便在一起了。」她早已視男友為結婚對象。

男友比張詩欣大11年，她說：「父母覺得他年紀雖然較大，但對我很好，凡事以我為優先。相信並非很多人能接受每個月的收入僅得數千元，基本上是靠他養我。我不知道其他人會否這樣做，但他能這樣做便已足夠。」

男友支持追夢

另一半很支持她追演藝夢：「他從事幕後工作，很了解這行。最感動的說話是當我的薪酬作出調整（減薪）後，問他意見時，他反問：『你不做，那麼你轉做甚麼？』就是他告訴我，有那一份工作我是可以做一輩子的。」

詩欣感慨指：「因為他知道我很喜歡這份工，既然出來工作也是不甘心的，倒不如繼續演下去。他有一份正職，還撐得住。」

人緣甚廣

在TVB任職幕後的陳家勝同時也為籃球健將，與許家傑、黎國輝（阿感）、周志康、周志文、陳安立、羅天宇、陳偉洪等藝人組成Hero籃球隊，圈中人緣甚佳。

他於去年的生日當天在迪士尼向張詩欣求婚，同場有羅天宇、胡㻗、許家傑、蘇皓兒、張振朗、楊偲泳、陳安立、林希靈、余思霆、朱敏瀚、劉佩玥及周志康等一同見證浪漫時刻。

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