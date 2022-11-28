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【名錶體驗】Cartier香港全球首站時光旅程　參觀者可試戴2022最新錶款【內附地址】

休閒消費 11:20 2022/11/28

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多元體驗大概是又可以打卡，又可以感受到Cartier的架勢和在設計上力臻完美的堅持。（圖片：品牌提供）

卡地亞（Cartier）連續三個月舉行三個大型宣傳企劃，完美示範品牌架勢！先於9月和10月在銅鑼灣利園三期熱身，來到11月下旬更在金鐘太古廣場舉行全球首站《Time Unlimited》時光旅程，一次過羅列品牌旗下5大腕錶系列，而這趟更把玩不同高科技多元體驗元素，好讓參觀者穿越錶殼內的量子宇宙。

先回顧之前兩個大型活動：9月的《Panthere de Cartier》，是把Cartier鎮山之寶2022年全新系列打頭陣；10月策展一個名為《設計理念》多重感官體驗之旅，欽點 7 大 Icons 系列（Santos、Tank、Trinity、LOVE、Juste un Clou、Panthere和Ballon Bleu）。這大可視之為利園三期新店來個熱身，來到年度終極大作，非《Time Unlimited》莫屬，為隆重其事更移獅到金鐘太古廣場舉行。

進入5大傑作空間

《Time Unlimited》顧名思義是把品牌的 5 大錶作（Santos、Tank、Panthere、Ballon Bleu和Crash系列）腕錶，以超華麗手法呈現於錶迷面前。在Cartier專屬的紅色前廳，有一個猶如錶冠的大堂旋轉門，好讓參觀者進入首個展廳。展廳以橢圓形錶盤為設計，12 枚巨型阿拉伯數字時標環繞四周，讓參觀者如進入Cartier的量子宇宙，欣賞一系列時計並穿梭不同系列的時空。

由1904 年創造出史上首款現代腕錶的Santos系列，同時是品牌首款採納方形錶圈，另外4款腕錶包括：以方形設計1917 年面世的Tank 腕錶，其造型啟發自第一次世界大戰中的坦克履帶；初見於 1914 年Panthere de Cartier珠寶系列，1983 年以美洲豹造型登場的珠寶腕錶系列；於 2007 年推出略帶藍色色調，圓潤綫條的 Ballon Bleu de Cartier 精鋼腕錶和靈感源自需維修一枚因意外變形的腕錶，體現60年代「搖擺倫敦」創意精神的Crash系列。

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Cartier將這五大系列化作五個元素構建《Time Unlimited》時光旅程：有滿載迷離感的紅黑通道頂部和牆身皆嵌入了巨型平衡擺輪、游絲及其他部件。螢幕播放著來自瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）製錶工作坊和藝術大師工坊的故事。

值得一提，為加強與參觀者的互動和交流， 大會更設置多個多元體驗區，可於照相亭及 360 度影片亭拍下照片來打卡；亦可透過虛擬實境技術，隔空遊覽瑞士的卡地亞製錶工作坊，當然少不了供給參觀者試戴多款2022最新錶款，為時光旅程來個完美的歡樂時光呢！

為了完善整個體驗服務，現場更設有專屬 Santos 腕錶的個人化設計牆，提供不同顏色的錶帶選擇和鐫刻服務。（圖片︰品牌提供）

《Time Unlimited》時光旅程

日期：即日起至 12 月 11 日
時間：1100am - 730pm
地點：金鐘太古廣場商場 L1 100A號舖
查詢：8105 5008 （免費入場，須預約登記）

記者︰黃鑑江

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