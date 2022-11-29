【傑出學生】職訓局積極推動職專教育 IVE畢業生努力不懈終上大學學位

▲ 今屆VTC畢業禮以實體及線上形式進行，畢業生可到院校出席典禮，與家人及同學分享畢業喜悅。

職業訓練局（VTC）院校11月26日及下周舉行2022年度畢業典禮，今年逾1萬6千名來自VTC多間院校成員的畢業生，於畢業典禮獲頒授學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑、文憑和證書等各級學歷。同場舉行「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮，嘉許10名在學業及全人發展均表現優秀的VTC學生，鼓勵他們奮發向上，發揮所長。

教育局局長蔡若蓮博士為VTC畢業典禮預錄致辭，她指VTC作為政府的密切伙伴，一直支持政府各項推動職專教育發展的措施，當中包括參與政府發展應用學位課程的工作。展望未來，特區政府會繼續支持VTC為同學提供更多元的職專課程和職場實習機會，同時不斷完善教學設施。蔡若蓮博士勉勵同學，指畢業不單是一個學習階段的終點，更是另一階段學習的新起點，盼望他們繼續奮力向前，珍惜前面各種學習機會，積極裝備自己，把個人發展和國家發展連繫起來，放眼世界，迎接將來的挑戰和機遇。

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VTC主席戴澤棠於畢業典禮勉勵一眾畢業生，他在VTC畢業典禮上致辭時表示，在創新科技年代，業界需要具備專業技能的人才，職業專才教育愈來愈受重視。今年《施政報告》中公布了多項新措施，推廣職業專才教育與傳統學術教育雙軌並行發展，為年輕人提供更多發展專業的機會。

這兩周舉行畢業典禮的院校包括香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、海事訓練學院（MSTI）、香港高等教育科技學院（THEi高科院）、酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）及青年學院。典禮以實體及線上形式同步進行，讓畢業生和家長可親臨院校分享畢業的喜悅，又可透過網上平台在家觀看畢業典禮。

「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮同場進行，今年十名得獎學生（名單詳見附表）來自不同學科，此計劃在已故伍達倫博士大力推動下於2006年設立，十多年來資助眾多受惠同學。除優異的學術成績外，得奬學生需在領導才能、個人素養、課外活動和社區服務等皆有卓越的表現，各獲發港幣一萬元獎學金。

其中一個得獎者是IVE生物科技高級文憑畢業生黃俊輝，他中六畢業時正值新冠疫情，他決心報讀IVE生物科技課程，望能為日後從事醫療研究工作打好基礎，以回饋社會。在IVE就讀期間，俊輝獲安排到主題樂園的水母館實習，主要負責抽取水母組織、飼養水母，以維持生態平衡，他分享：「由於水母身軀很脆弱和柔軟，輕如空氣泡也會令牠們受傷，水母之間亦容易交叉感染，因此我清洗魚缸時，活用在IVE學到的無菌技術及知識，確保餵飼和照顧水母的容器和水缸清潔無菌。」實習期間，俊輝亦需負責操作實驗室儀器培植食物供水母進食。他受實習啟發，期後在IVE另一個跨學科項目—「自動消毒體重磅的機械臂」，協助IVE工程學科師生進行開發工作，負責檢驗體重磅的含菌量，驗證消毒機械臂的成效。俊輝現已升讀本地大學醫學工程學士學位課程，冀日後從事動物或醫療研究的工作。

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另一獲獎者是跳繩女將黃樂程受到姊姊薰陶，小時候便已接觸花式跳繩，中一獲選為香港跳繩代表隊，她憑興趣於中三後升讀青年學院職專文憑（健體及運動）課程，2020年升讀IVE運動行政學高級文憑課程。樂程今年在世界跳繩虛擬錦標賽初露鋒芒，囊括1金2銀1銅優秀成績，當中包括單人繩四人速度跳接力、單人繩花式等項目。

科技與運動結合近年成為趨勢，樂程多次隨IVE酒店及旅遊學科的「智能快車」到訪不同中小學，協助學童利用智能及互動裝置做運動，更透過物聯網和傳感器等科技，記錄及分析同學的健康數據及體能表現。此外，她活用所學的運動媒體及傳意、項目策劃及運動科技等知識，策劃在校園推廣運動的項目。樂程今年已升讀本地大學運動及康樂相關學士學位課程，為日後投身運動管理專業作好準備。

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責任編輯︰王明芳