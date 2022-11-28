【離奇猝死】44歲男子網吧猝死　閉路電視揭死前奇怪動作

▲ 44歲男子網吧猝死，翻查閉路電視後揭死前奇怪動作。

足夠的休息對健康而言至關重要。日前，台灣一名44歲男子在網吧內突然猝死。救援人員接報到場後發現男子身體僵硬，當場證實死亡。詳細死因正仍交由台灣警方跟進。

最新影片

綜合台媒報導，本月26日時一名謝姓男子於網吧內猝死，被發現時身體已出現明顯僵硬，相信已死去一段時間。

據店員其後接受訪問時表示，謝男是網吧的常客，近日卻發現他忽然暴瘦，而且走路時會出現駝背的情況。到了早上店員再作店舖清潔時發現謝男的肢體動作怪異，故打算叫醒本以為只是睡著的謝男。可是赫然驚覺謝男已無呼吸心跳，故馬上報警求助。

救援人員接報到埸證實謝男的身體僵硬，當場死亡。於死者的隨身物品內發現藏有酒精飲品，故詳細的死因則需交由警方調查及驗屍報告才可確認。

於公開的事發閉路電視上可見，當天的凌晨約1時，謝男仍然有起來走動，拿飲品等。可是到了凌晨約4時許，謝男的身體開始出現不明的搖晃，一會兒過後他便倒於椅子上，手上的飲品亦傾倒。現時案件及死因仍在調查當中。​​​​​​

經常捱夜容易引致猝死？

本港心臟專科學院候任院長陳藝賢醫生接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指，患感冒後，若欠缺休息，加上劇烈運動，病毒進入心臟的機會增加，猝死風險也會增加。因為病毒不只影響上呼吸道系統，更有機會影響心肌。同時，經常捱夜、睡眠不足，也會誘發心臟問題。陳醫生提醒，若患有傷風感冒，宜先好好休息，此時做運動或引發性命危險。

除了因為心臟問題猝死，出現腦出血、大動脈撕裂等情況，也有猝死危機。部分人在數個月或一年半載前，或出現隱性疾病而不自知。陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣