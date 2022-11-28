AI應用激增人才渴市　港大開辦人工智能碩士培育革新者

全球顧問公司高德納在2019年調查顯示，過去四年間企業在人工智能（AI）應用增長達270%，反映市場對AI人才需求正大幅增長。香港大學開辦「人工智能理科碩士」課程，銳意培育具備理論知識、編程技巧以及實戰經驗的新一代AI技術革新者。下月三日舉行的線上資訊會，課程主任將講解相關收生準則及流程，歡迎有興趣人士踴躍參與。

由理論到實踐 培育AI革新者

由港大數學系、統計及精算學系和計算機科學系三系聯合開辦的「人工智能理科碩士」課程，重點從數學、統計學、資訊科技學角度入手，教授AI相關理論，同時配合編程訓練，全方位培養學員對AI的理解與執行能力。

學員們須於課程內完成一項「統整項目」（Capstone Project），根據自己的專長和興趣，與導師一同制定AI相關的課題，並以小組形式進行研究。學員透過互相交流、合作與學習，提升對AI理論的認知、應用乃至於實際操作中需要的執行和解難技巧。

課程會邀請具影響力的AI學者、企業AI工程師和研發人員，參與教學並指導學員。另外亦會透過與商界的聯繫為學員提供實習機會，從而了解企業於AI應用方面的要求，為其提供解決方案，實踐所學，並藉此提升將來就業的競爭能力。

港大數學系系主任袁曉明教授指出，畢業生不單是AI技術的使用者，更是AI技術及理論的促進者與革新者，期望他們能透過課程所學迅速瞭解企業需要，為企業解決實際問題，並以經驗建立個人獨特的創造力。

▲ 港大數學系系主任袁曉明教授

AI人才需求持續增長

AI應用成為新時代的生產力和經濟增長點，世界各地積極發展AI技術，中美兩國更視AI為重要國策。袁教授指出，2020年中國人工智能產業規劃已超過1,500億元人民幣，AI人才缺口已超過500萬人，供需比例為1:10，可見市場對AI人才需求強勁。

隨著工業4.0升級、物聯網、智慧城市等發展，香港社會對AI人才的需求亦將進一步增長。袁教授指出，畢業生可勝任於金融業、保險業、訊息科技產業、製造業，甚至政府部門及公營機構，從事數據分析、算法設計、財富管理、產品規劃，以及企業營運等相關工作，就業前景不可限量。

本課程適合具有數學、統計學、計算機科學、物理學、電子工程學、系統工程學，以及金融工程學等數理或工程背景的人士報讀。歡迎富有想像力、創造力、動手能力強、適應能力強，並喜歡挑戰的學員加入，共同推動人工智能發展，為社會，為時代，作出貢獻。

港大人工智能理科碩士課程 (MSc(AI))

電話：2859 2258

網址：https://bit.ly/3sXZl5D

線上資訊會

日期：2022年12月3日

時間：香港時間上午10時

形式：Zoom

語言：英語

登記：2022年11月14至30日

登記網址：https://bit.ly/3F84SOn

(特約)