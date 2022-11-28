【生日禮物】生日派對只是狂歡的場口 方健儀：生日應該回家感謝兩老

▲ 方健儀與媽媽慶祝生日。

今天是我媽方太70有1牛一！正所謂大壽「男做齊頭，女做出一」，更難得的是，她的新舊曆都在同一日。從前媽媽很着重生日，很重視我們送甚麼禮物，因此今年我與妹妹一心「搞大佢」。誰知我媽一反常態，說不用大龍鳳，讓我們摸不着頭腦。

或許媽媽已進化到人生另一階段，她覺得很多物質上的東西已經擁有，叮囑我們不要亂花錢買禮物搞生日派對，亦不用大費周章擺幾圍酒要朋友做賀禮，經濟不景下大家最好留個錢傍身。兩老經常說，能活着每一日都是生日，一家人健健康康、安安靜靜、齊齊整整吃餐飯，便是最好的生日禮物。

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有說「人愈大，愈少儀式感」，似乎頗有道理，我深感自己亦提早步跟隨母親的步伐。年少時，我覺得生日一年只有一次，便把之無限放大。甫踏進生日月，便期待正日召集朋友，或朋友的朋友搞生日會，吃喝玩樂禮物盡收，玩至通宵達旦，享受當主角的感覺，狂刷存在感。

但人愈大，我發現所謂的「生日派對」，只是一個普通囂鬧狂歡的場口而已，參與者大多出席「畀面派對」如過眼雲煙，全場只有我一人最重視。或許人愈大，愈發覺一年365天，一天24小時真的不夠用，何不在自己降臨這世上的紀念日，精挑細選跟我真正在乎的人在一起，吃一頓簡餐，靜靜地談心，反而來得更舒服更有質素。

很多人在生日時往外走，跟朋友大肆慶祝。但很多人忘記了，生日是父母所賜予，應該回家感謝兩老。賜予媽媽生命的公公婆婆早已回天家，就讓我們做女兒的肩負起這個重要責任，跟她過一個健健康康、安安靜靜、齊齊整整的生辰。

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全文刊於《晴報》，原題為人愈大 愈少儀式感