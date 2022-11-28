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【凍齡女神】50歲陳慧琳白襪襯百褶短裙超凍齡　酒吧與歌迷合唱「紀念日」　

保健美顏 12:33 2022/11/28

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50歲陳慧琳現身酒吧與歌迷合唱「紀念日」。

陳慧琳（Kelly）近期漸見活躍，除了先後出席多個公開場合外，又不時被市民野生捕獲，繼之前閒逛玩具店後，又再被發現於酒吧出現，並即席興起與粉絲合唱《紀念日》，白襪襯百褶短裙超凍齡，有關片段隨即於網上瘋傳。不少網民隨大讚偶像零架子外，亦指Kelly當日造型十分年青，完全看不出已年屆50歲！

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有網民將當日情況形容為「超級夢幻」，「值得紀念的紀念日」，指趁世界盃開鑼，於是去酒吧找朋友相約睇波，期間「見大家靜靜地我就揀首經典合唱歌『紀念日』，睇下有冇人一齊唱」，當他唱畢副歌段，正在惆悵沒有女聲合唱的時候，便「忽然間聽到有人話『等我嚟』，頭都未轉得切，已經聽到有一把悅耳的聲音在左邊唱到同伴唱一樣，當我猶豫地轉個頭望過去睇吓邊個咁夠膽挑戰我偶像......原來就係佢本人 - 陳慧琳！」

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網民上載的片段中，只見身穿牛仔褸、百褶短裙配白色長襪的Kelly，非常青春，完全不似50歲，隨著她本人歌聲，現場氣氛亦被大大帶動，在場人士隨即化身為粉絲，邊起哄雀躍，邊舉機拍攝。

片段曝光後，不少網民均大讚偶像貼地親民，又指當日酒吧的觀眾相當幸運「好幸福呀」、「大家幸運」、「發達咯」，有人則讚賞Kelly保養得宜。

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同場加映: 4招凍齡貼士

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責任編輯：羅嘉欣

 

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