【傳統媽媽】港女去男友家過夜　媽媽鬧爆：女仔之家送上門

▲ 媽媽擔心女兒去男友家唔返屋企瞓，都係驚個女會蝕底或者搞出人命啫！

為人父母當然擔心女兒蝕底，不希望女兒在外過夜，有港女指阿媽不喜歡她男友，每次去staycation都覺得女兒和男友一定會發生性行為，日前港女去了男友家過夜，回家後竟被阿媽鬧爆，「女仔之家送上門，唔知醜」，令港女大感無奈，上網向網民求助！

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該港女昨日在討論區Dcard發帖，主題是「阿媽話我女仔之家送上門」，她表示阿媽不喜歡她的男友，每次與男友去staycation都覺得會發生性行為，

阿媽本身已經唔鍾意我男友，同覺得每次去staycation都一定係有性行為。

港女續指，日前去了男友家過，雖然她沒有向阿媽透露半句去了男友家，但因為過往紀錄良好，甚少出外過夜，所以阿媽已經估到她發生咩事，港女回家後，當然遭阿媽炮轟，

返到嚟阿媽鬧話我女仔之家送上門，唔知醜，仲叫我走，當冇咗個女算。究竟可以點搞？

貼文一出，即引起熱議，不少女網民也感同身受，指父母思想守舊，因而影響關係，「我媽都係咁樣同我講，仲wts千字文叫我反省下，搞到我家姐後尾拍拖成半年都唔敢同爹地媽咪講佢拍拖，守舊思想」、「屋企人都係咁，中學比佢哋見到我同普通男同學食飯就話我係雞，同佢哋關係好差，同男朋友拍咗六年拖冇打算同佢哋講。」也有網民指，阿媽會覺得點解有自己屋企唔返，要去人哋度瞓，去人哋到坐下唔緊要，成日上去過夜就唔好啦，一陣搞大咗個肚返嚟又係要執屎。

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責任編輯︰王明芳