【前列腺肥大】患前列腺肥大PSA指數異常　日皇德仁再度入院檢查

▲ 患前列腺肥大PSA指數異常，日皇德仁再度入院檢查。

日本德仁天皇的健康問題引起關注，早前他接受身體檢查時發現前列腺指數異常，其後證實患前列腺肥大，周六（27日）他再度入院進行病理組織檢查，結果將稍後公布。

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綜合日本傳媒報道，現年62歲的德仁天皇10月進行定期身體檢查時，發現前列腺特異抗原指數（PSA）出現異常，於11月初赴東京大學醫學部附屬醫院進行磁力共振掃描（MRI），結果顯示前列腺肥大，但無其他嚴重問題。

不過由於德仁的PSA指數略高於正常值，因此他在周六（27日）上午9時再度入院進行病理組織切片檢查，宮內廳表示之後會再公布結果。有消息人士透露，目前德仁的生活如常，亦沒有任何症狀。

德仁的父親、現年88歲的明仁上皇曾患前列腺癌，他在今年7月被診斷右心臟衰竭，接受治療後情況好轉；而美智子上皇后在8月發現右小腿出現「深部靜脈血栓」。

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前列腺肥大可致血尿影響腎功能

本港泌尿外科專科醫生林沛泓曾接受《TOPick診症室》訪問表示，前列腺是男性位於膀胱底部、包圍著尿道的生殖器官。前列腺的功能是製造液體分泌液，與精液混合後排出體外。

但隨著年紀新陳代謝變化，前列腺慢慢會出現良性增生肥大，尿道因而收窄，導致小便變得比較困難及緩慢。倘若進一步惡化，可導致血尿、尿瀦留（完全無法小便），而要入院插喉，再嚴重可影響腎功能。

前列腺肥大治療方式

要改善前列腺肥大，林醫生指出首先會建議病人改變飲食習慣，一些含咖啡因刺激性飲品如中國茶、奶茶、檸檬茶及咖啡等，應盡量少飲為妙。湯水盡量安排在較早的時間飲用，以減少夜尿。而當情況仍未改善，患者下一步就可服藥，藥物分為兩種，一種是放鬆前列腺、容易令小便經前列腺排出的藥物；另一種就是可將前列腺縮小約2至3成的藥物。

當服藥仍未能幫助患者，下一步便可考慮進行手術。林醫生表示，前列腺肥大通常可透過內窺鏡微創手術來處理，亦即是經過尿道放置內窺鏡，切走前列腺良性增生肥大組織，以擴闊尿道，有助排尿。

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責任編輯：羅嘉欣