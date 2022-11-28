【七人欖球】港隊未受風波影響　連續三站封王成總冠軍

▲ 港隊未受風波影響，連續三站封王成總冠軍。（Asia Rugby）

香港七人欖球隊早前捲入「國歌風波」，不過仍然無阻他們如常發揮，上周末出戰亞洲七欖系列賽壓軸阿聯酋站，先在小組以全勝姿態出線，再在4強挫日本成功上演復仇記，最終擊敗東道主阿聯酋，繼泰國、韓國站後連續三站封王。

雖然港隊先後捲入「播錯國歌風波」，上周六（26日）阿聯酋站再度出錯，直播時又發生隊徽錯配事件，猶幸港隊未受事件影響，初賽力克馬來西亞、中國以及斯里蘭卡全勝姿態出線。

準決賽港隊對上「老對手」日本，比賽先由港隊拜恩達陣打破僵局，雖然其後一度被日本反超，但港隊再有丹馬克達陣，加上韋兆新命中附加射球，領先12：7進入下半場。換邊後港將愈戰愈勇，丹馬克也火力全開在最後三分鐘兩度達陣，最終以33：7擊敗日本，成功上演復仇記，一雪香港七欖主場落敗的前恥。

港隊決賽對上東道主阿聯酋，港隊保持水準，上半場先憑杜靴迪和韋兆新達陣，以14：0領先，下半場再由丹馬克再度達陣得分下，港隊以21：7輕取阿聯酋，繼泰國、韓國站後拿下亞洲系列賽第三座冠軍盃，連續三站捧盃，成為今季總冠軍。

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責任編輯：李榮忠