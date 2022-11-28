【大難不死】22歲女子遇車禍死裏逃生 感恩嫲嫲發夢預知送贈禮物避過死神

▲ 嫲嫲發預知惡夢，堅持送22歲孫女一樣禮物，令孫女避過死劫。

預知夢救一命！土耳其一名女子日前駕駛電單車上班時，遇到嚴重車禍，有左手骨折、脊椎骨斷裂情形，需在醫院ICU治療22天，但慶幸能逃過死劫。女事主其後接受當地媒體訪問，表示意外發生前嫲嫲曾發了一個預知夢，堅持要送一樣禮物給她，讓她和死神擦肩而過，因此她認為是嫲嫲救了她一命。

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綜合外國媒體報道，現年22歲的土耳其女子Asli Ece Ersoy平時上班以電單車代步。今年10月1日，Asli駕車上班至土耳其西北部埃斯基謝希爾市（Eskisehir）一個十字路口時，撞上一輛客貨車，令她即時失去意識，並身受重傷。點擊睇事發經過：

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車禍令Asli脊椎骨斷裂，左手亦不能使用，入院搶救後足足在ICU治療了22天，更曾命懸一線，至今已接受了4次手術。經過在醫院休養多日後，Asli身體仍非常疼痛，但狀況已相對穩定一點，並能接受當地媒體訪問。

而她在受訪過程中曝光了一個驚人事實。就是在車禍發生前，她的嫲嫲曾發了一個關於她會被車撞的預知夢，因此嫲嫲就堅持花較高昂的價格，堅持為她買一個堅固的安全帽。

Asli認為是嫲嫲救了自己一命，事後安全帽上也留下一道極深的裂痕，Asli認為若不是靠著安全帽，她可能已沒命。而她亦慶幸自己有聽嫲嫲的忠告，戴好安全帽。目前Asli仍不能如常走路，未來需繼續接受物理治療。

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責任編輯：羅嘉欣