【好人好事】食飯$74付$200找數　好心港男幫隔離枱學生埋單

▲ 有港男食客擔心隔離枱學生不夠錢找數，於是為他們埋單。（圖片來源︰fb「天天燒鵝皇」）

不要吝嗇伸出援手，有時一個微小的舉動已足以幫助別人解決困境。日前有燒味店於社交媒體分享一則好人好事，一位男食客擔心隔離枱學生不夠錢找數，於是好心為他們埋單。網民大讚這位食客低調行善，絕對是一位無名英雄。

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擔心學生不夠錢埋單

位於天水圍的燒味店「天天燒鵝皇」上周四（24日）於facebook專頁發帖文表示，一名男食客花$74食飯，可是「擺底咗兩舊水唔洗找」。當店方向他問明後，才知道背後的原因︰

佢話聽到坐佢隔離班學生哥好似唔夠錢埋單，幫佢哋俾埋。

從該店上載的照片可見，一張單據上寫有「65」、「9」，即總數$74，而單據旁邊有兩張$100紙幣。這正是港男付$200免找，想為自己及隔離枱學生一併埋單，單據上另圈起「126」，就是他多給了$126。

網民大讚好人好事

港男的舉動獲得一眾網民讚好，認為他為善不為人知，對學生的表現充滿愛。有網民表示，「好人好事，型仔」、「好值得表揚」、「正能量」、「香港需要多啲呢種人」、「呢位哥哥好有同情心」。另有網民指自己過去也曾助人或受助，「之前我都幫學生哥俾過一次」、「我做學生哥都試過，有個阿叔好好人」。

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不少網民都想知道後續學生哥的故事，「天天燒鵝皇」亦有回應網民︰

學生哥自己埋咗單，佢話佢哋有錢喺身，下次呢位靚仔哥哥再過嚟食飯我找返錢俾你，兼請你飲啤酒。

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責任編輯︰王明芳