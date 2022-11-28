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【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行

健康 13:59 2022/11/28

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全球暖化危機揭開「潘多拉病毒」盒子！4萬8千年巨型病毒恐復蘇。

全球暖化導致冰川融化，大量古微生物復蘇。科學家發現，已在北半球的永凍土中潛伏數十萬年的超級細菌正被釋放，恐引發新一輪病毒危機。

最新影片：

綜合外國媒體報道，法國國家科學研究中心微生物學家雅倫匹克（Jean-Marie Alempic）率領團隊到西伯利亞的永凍土提取各種微生物，以研究永凍土中是否存在威脅人類健康的傳染病毒。研究人員將數種病毒復活後發現，它們都屬於巨型病毒「潘多拉病毒」（pandoravirus type），基因組比一般病毒大得多，並能感染變形蟲等單細胞生物。

其中，冷凍期最短的「潘多拉病毒」樣本是來自2萬7000年前冷凍的猛獁象糞便及其毛髮；另外也從西伯利亞狼的胃中發現小豆狼瘡病毒（Pacmanvirus lupus）和潘多拉狼瘡病毒（Pandoravirus lupus）。而最古老樣本則是來自俄羅斯雅庫蒂亞湖（Yakutia Alas）16公尺深處的永凍土中，已被冷凍了4萬8500年，創下人類迄今復活最古老病毒的紀錄。

科學家：恐引發災難性後果

研究人員對病毒進行實驗後發現，它們只是生活在土壤和水中的單細胞斑點。但之後再將樣本放入活變形蟲培養皿中，根據實驗結果，這些病毒即使經過久遠的冷凍期，仍能侵入細胞並進行複製，證明具有極強傳染性，還很可能變成傳染性病原體。因此，科學家們也擔憂，「潘多拉病毒」的復甦有機會引發新一輪災難性傳染病，病毒威力對人類健康仍潛有重大的威脅。

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責任編輯：羅嘉欣

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